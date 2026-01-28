連眼淚都擦不了…癱瘓媽怕丟臉 女兒一句話翻轉人生：別想做不到的事

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
因車禍頸部以下癱瘓的日本單親媽媽，克服身心障礙，走出另一個人生。 示意圖／Ingimage
根據日媒「RCC中國放送」報導，廣島縣福山市51歲單親媽媽藤井佳奈，12年前在返家途中行經斑馬線時遭輕型車撞上，整個人被撞飛了10公尺以上，送醫後進加護病房治療。她因頸椎嚴重受損，從此頸部以下癱瘓。

藤井是獨自扶養就讀小六女兒莉子的單親媽媽，她住院10天後轉至普通病房，母女見面時，女兒喊著「媽媽妳還好嗎？」，她卻完全無法動彈。面對完全不聽使喚的身體，藤井曾陷入極度絕望，甚至覺得「如果那時死了還比較輕鬆？」，她最害怕的是自己會成為女兒一輩子的負擔。

但藤井卻撐了下來。靠著辛苦復健，她終於能出席女兒的畢業典禮，卻也在現場再度面臨殘酷的現實：就算掉下眼淚，連抽張衛生紙擦淚都沒辦法。就在她無法接納自己的時候，意外的轉機來自女兒的一句話。車禍後第一次外宿，藤井坐著輪椅由女兒推著外出，她擔心自己太顯眼，問女兒：「妳不會覺得丟臉嗎？」沒想到女兒回她：「媽，妳在說些什麼？妳都那麼努力了，我還希望有更多人能看到妳呢！」這句話，成了藤井人生的分水嶺──與其一一計算「做不到的事」，不如積極增加「能做得到的部分」。

於是她克服車禍的陰影重新學開車，只為親自接送女兒、加入全國淨街組織「Green Bird」，更成為福山市首位輪椅使用者小隊長，帶領民眾撿垃圾。她也投入打造「無障礙海灘」，讓身心障礙者與家人能真正一起下海玩水，而不只是在岸邊「用眼睛留下回憶」。去年7月，藤井與朋友成立NPO「笑幸やか」，希望把相關資訊與做法分享給更多人，協助同樣受限於疾病或障礙的人，找到更多的可能。

