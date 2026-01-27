法國國民議會通過法案 擬禁15歲以下使用社群媒體

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導

由於對網路霸凌和心理健康風險的擔憂日益增加，法國國會下議院「國民議會」今天投票支持一項法案，禁止15歲以下兒童使用社群媒體。

法案提議禁止15歲以下青少年使用社群網路，以及嵌入於其他平台內的「社群網路功能」，這反映出公眾對於社群媒體對未成年人影響的憂慮正在上升。

議員以116票贊成、23票反對通過該法案，接下來法案將送交參議院審議，之後再回到下議院進行最終表決。

法國總統馬克宏指出，社群媒體是導致青少年暴力行為的因素之一。

澳洲去年12月正式實施全球首例針對16歲以下族群的社群媒體禁令，涵蓋Facebook、Snapchat、TikTok及YouTube等平台，馬克宏敦促法國起而效尤。

馬克宏希望禁令趕在9月新學年開始前生效。

中間派議員米勒（Laure Miller）在向議會介紹法案時表示：「透過這項法律，我們為社會劃下一條明確界線，並指出社群媒體並非無害。」

「我們的孩子閱讀得更少、睡得更少，彼此比較得卻更多，這是一場為自由思想而戰的戰爭。」

英國、丹麥、西班牙和希臘等國也正在研究澳洲的社群媒體禁令。

歐洲議會（European Parliament）呼籲歐洲聯盟（EU）為兒童使用社群媒體設定最低年齡限制，但是否實施年齡門檻仍由各會員國自行決定。

在法國，限制未成年人使用社群媒體獲得廣泛的政治與民意支持。

延伸閱讀

馬克宏戴墨鏡連川普也注意 義企笑接訂單：他自費購買

「一副售價2.4萬」馬克宏爆紅墨鏡來自這品牌 自費購買拒贈送

川普曝光法國總統馬克宏私訊 還批「這國」愚蠢又軟弱

川普公開馬克宏私訊！狠酸「他快下台了」威脅對法國酒課200%關稅

相關新聞

日本創紀錄大雪「癱瘓交通」 JR停駛札幌站晚間列車全力除雪

受到創紀錄大雪影響，日本JR北海道列車運行大幅受阻。JR北海道今天宣布，為集中進行軌道除雪作業，將於28日與29日兩天，...

印尼西爪哇大雨山崩 23名受困軍人確認死亡

印尼西爪哇省（West Java）連日大雨引發山崩，印尼海軍發言人今天確認23名受困軍人罹難...

全球缺百萬助產士 孕婦嬰兒死亡風險增

全球助產士短缺100萬人！國際助產士聯盟研究指出，全球約有181個國家缺乏足夠的專業助產士…

歐洲殖民摧毀文化 澳洲國慶遭原民抗議：被入侵應哀悼

數千人26日參加「入侵日」集會紀念澳洲國慶日，支持澳洲原住民並呼籲團結；與此同時，另有反移民抗議活動也吸引了大量人群。

北海道大雪破紀錄 巴士、JR全停駛 7000人被迫睡機場

日本放送協會（NHK）報導，日本北海道25日出現發達雪雲帶帶來的強降雪，札幌市截至當日晚間10時的24小時降雪量達54公...

歸國事業大騙局！日本判北韓須賠償脫北者

「要說原告大半輩子的人生都被北韓剝奪一點都不過分，（北韓的歸國事業對原告）造成精神上、肉體上甚大的苦痛。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。