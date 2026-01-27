愛爾蘭都柏林國際旅展 台灣館推廣豐富旅遊資源

快訊

中央社／ 倫敦26日專電
都柏林國際旅展26日落幕，台灣參展推廣多元旅遊資源，愛爾蘭參議員霍爾肯（左2）到場表達支持並會晤駐愛爾蘭代表楊子葆（左1）。（駐愛爾蘭代表處提供）
都柏林國際旅展（Holiday World Show Dublin）25日落幕。駐愛爾蘭代表處今天表示，今年再度於這個愛爾蘭國際旅遊盛事設立台灣館，3天展會期間吸引許多人參觀，對台灣豐富的旅遊資源表示興趣。

台灣館在交通部觀光署及外交部支持下設立，內容凸顯「台灣一年四季都是觀光季」，展現台灣不同季節的旅遊亮點。曾在任內數次訪問台灣的愛爾蘭前參議員霍爾肯（Gerry Horkan）也與友人一同到場支持。

駐愛爾蘭代表處表示，台灣館提供多項觀光旅遊圖文資料，並舉辦噶瑪蘭威士忌品飲活動。此外，來自台灣的都柏林中文學校校長劉淑慧親自解說台灣的春節習俗，現場並揮毫發贈正體字春聯。

台灣館也可見台灣獎學金、赴台打工度假等推廣資料，以及「歐洲台灣文化年」視覺藝術作品圖文簡介，主題為「海洋台灣：風景與繪畫」。駐愛爾蘭代表處並以贈送具台灣特色的紀念小物等方式，鼓勵參觀民眾追蹤駐處社群媒體專頁。

在2025年「歐洲台灣文化年」架構下，駐愛爾蘭代表處去年11月啟動「海洋台灣：風景與繪畫」繪畫展，在代表處領務大廳和走廊展出6幅台灣當代藝術家以海洋為主題的作品，展期長達6個月。

都柏林國際旅展是愛爾蘭規模最大、參觀人次最多的年度旅展，主要面向消費大眾，台灣已有超過10年的參展經驗。

