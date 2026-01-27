極端氣候重創 義大利西西里島等3大區進入緊急狀態

義大利政府今天宣布，因颶風哈利（Harry）與極端氣候重創，西西里島、薩丁尼亞與南義卡拉布里亞大區（Calabria）進入緊急狀態。義國政府投入1億歐元（約新台幣37億元）應急。

義大利總理府發布新聞稿指出，今天傍晚舉行內閣會議，根據民防和海洋政策部長穆蘇梅齊（NelloMusumeci）建議，決定宣布卡拉布里亞大區、薩丁尼亞島和西西里島進入緊急狀態，期限可達12個月。

義大利總理府指出，此次緊急狀態是由於自1月18日起，一系列的極端氣候事件影響，威脅民眾安全，並對受影響的海岸線造成了嚴重破壞，對經濟生產活動、公共和私人財產、基礎設施以及公共服務產生重大影響。

義大利總理府指出，為實施初步應對措施，在評估事件實際影響之前，已從國家緊急基金中撥款1億歐元，由3個地區平均分配。3大區的區長都應邀出席內閣會議。

颶風哈利在西西里島造成嚴重洪災、土石流，當地居民在社群網站上傳許多怵目驚心的現場畫面。

義大利電視台SKY報導，西西里島小鎮尼斯卡米（Niscemi）發生大規模山坡土石流，目前有1500名居民遭撤離，居民房屋被沖到懸崖邊，多數人暫時獲安置在當地體育館中。

SKY報導，颶風與極端氣候為義大利受災區帶來的損失恐多達12.4億歐元，政府首撥的1億歐元，主要將用以支付初期費用，包括清理瓦礫、恢復基本服務。之後視各地區提供的詳細損失情況，義大利民防部才能進一步撥款重建。