快訊

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

台北101登頂別模仿！游淑慧曝攀岩1數據：僅半樓高摔成重傷 ​

極端氣候重創 義大利西西里島等3大區進入緊急狀態

中央社／ 羅馬26日專電
颶風哈利（Harry）重創義大利。歐新社
颶風哈利（Harry）重創義大利。歐新社

義大利政府今天宣布，因颶風哈利（Harry）與極端氣候重創，西西里島、薩丁尼亞與南義卡拉布里亞大區（Calabria）進入緊急狀態。義國政府投入1億歐元（約新台幣37億元）應急。

義大利總理府發布新聞稿指出，今天傍晚舉行內閣會議，根據民防和海洋政策部長穆蘇梅齊（NelloMusumeci）建議，決定宣布卡拉布里亞大區、薩丁尼亞島和西西里島進入緊急狀態，期限可達12個月。

義大利總理府指出，此次緊急狀態是由於自1月18日起，一系列的極端氣候事件影響，威脅民眾安全，並對受影響的海岸線造成了嚴重破壞，對經濟生產活動、公共和私人財產、基礎設施以及公共服務產生重大影響。

義大利總理府指出，為實施初步應對措施，在評估事件實際影響之前，已從國家緊急基金中撥款1億歐元，由3個地區平均分配。3大區的區長都應邀出席內閣會議。

颶風哈利在西西里島造成嚴重洪災、土石流，當地居民在社群網站上傳許多怵目驚心的現場畫面。

義大利電視台SKY報導，西西里島小鎮尼斯卡米（Niscemi）發生大規模山坡土石流，目前有1500名居民遭撤離，居民房屋被沖到懸崖邊，多數人暫時獲安置在當地體育館中。

SKY報導，颶風與極端氣候為義大利受災區帶來的損失恐多達12.4億歐元，政府首撥的1億歐元，主要將用以支付初期費用，包括清理瓦礫、恢復基本服務。之後視各地區提供的詳細損失情況，義大利民防部才能進一步撥款重建。

義大利反對黨則抨擊政府救災誠意不足，SKY引述，五星運動黨（5-Star Movement）議員莫非諾（Daniela Morfino）批評「這些錢是杯水車薪」，建議挪用建設西西里島墨西拿（Messina）跨海大橋的款項。民主黨（PD）議員普羅文札諾（BeppeProvenzano）也認為這筆資金不足，政府顯然低估了局勢嚴峻。

颶風哈利（Harry）重創義大利。歐新社
颶風哈利（Harry）重創義大利。歐新社

延伸閱讀

澳網／辛納直落三挺進男單8強 有望4強對決約克維奇

整合極端氣候與健康治理 環衛雙部長聯席會今召開

川普嘲諷盟軍「躲後方」 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了

退讓底線？台人在南極吃到夏威夷披薩 義大利人無奈：還不是為了你們

相關新聞

日超商轉型求生！全家晚上變酒吧 釣客清晨4點就塞爆Lawson

根據日媒FNN報導指出，日本便利商店店數飽和，近十年來都保持在約5萬7000家左右。但在鹿兒島，部分店家靠轉型為特色主題門市殺出重圍，成為觀光客與在地人都會特別造訪的新景點。

愛爾蘭都柏林國際旅展 台灣館推廣豐富旅遊資源

都柏林國際旅展（Holiday World Show Dublin）25日落幕。駐愛爾蘭代表處今天表示，今年再度於這個愛...

極端氣候重創 義大利西西里島等3大區進入緊急狀態

義大利政府今天宣布，因颶風哈利（Harry）與極端氣候重創，西西里島、薩丁尼亞與南義卡拉布里亞大區（Calabria）進...

新幹線上遭行李砸頭！日女提告外國旅客 日網相挺：完全合理

根據日媒富山電視台報導，北陸新幹線於24日下午發生乘客糾紛。從敦賀前往東京的白鷹號（はくたか）566列車在行駛途中，一只放在座位上方行李架的行李箱突然掉落，直接砸中座位上的日本女性乘客頭部，因女乘客事後向車掌表示希望提出告訴，JR只好在糸魚川站呼叫警方處理，導致列車延誤22分鐘，約900名旅客行程受影響。

兒虐為何難以向外求助？從山上徹也看「宗教二世」的悲歌

2022年7月8日開槍射殺前首相安倍晉三的山上徹也，在2026年1月21日遭奈良地方法院判處無期徒刑。山上徹也作為統一教信徒的子女（宗教二世），長期以來是宗教虐待的受害者，但在他開槍的那刻，便成了加害者。本文要從山上一家人的故事出發，透過了解山上徹也的前半生，才能看出為什麼像他這樣的「宗教二世」難以向外界求助。

拾獲巨大鑽戒價值逾81萬！珍罕到閃盲眼 熱心女急尋失主引網讚

路不拾遺當然是美德，主動尋找物主更加難能可貴。網上流傳2張照片，顯示是1個鑲了…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。