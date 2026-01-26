馬堡病毒疫情釀9死後 世衛：衣索比亞宣布疫情結束
衣索比亞爆發馬堡病毒（Marburg virus）疫情造成9人喪生後，世界衛生組織（WHO）今天表示，衣索比亞正式宣布疫情結束。
路透社報導，衣索比亞2025年11月14日宣布該國南部爆發馬堡病毒疫情。如同伊波拉（Ebola）病毒，馬堡病毒會引發人體嚴重出血、發燒、嘔吐和腹瀉，潛伏期長達21天。
世衛組織在社群平台X發文說：「衣索比亞加強監測且未發現新確診案例後，已正式宣布該國歷來首見的馬堡病毒疫情結束。」
這是衣索比亞紀錄上首次馬堡病毒疫情，爆發地點為金卡市（Jinka），位於首都阿迪斯阿貝巴（AddisAbaba）西南方約430公里，與南蘇丹及肯亞邊界相距數百公里。
過去在非洲爆發的馬堡病毒疫情中，致死率達到80%甚至更高，患者通常在症狀出現後的8到9天內死亡。
