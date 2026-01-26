熱浪來襲恐飆出45度高溫 澳網主辦單位籲球迷留意

快訊

中央社／ 墨爾本26日綜合外電報導

澳洲網球公開賽主辦單位表示，明天將迎來嚴重熱浪，氣溫可能飆升至攝氏45度，呼籲要到現場的球迷多補充水分並盡量待在陰影下。

法新社報導，極端高溫已迫使澳網輪椅網球賽事延後24小時進行，戶外場地的雙打及青少年組賽事也可能受到影響。

大會設有熱壓力等級（Heat Stress Scale）1至5級，當達到最高級5級時，戶外球場的比賽將暫停。

澳網明天將進行4場8強單打比賽，男女單頭號種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與莎芭蓮卡（ArynaSabalenka）將出賽，但比賽地點會是在屋頂可關閉的拉佛球場（Rod Laver Arena）。

主辦單位表示：「我們鼓勵大家為炎熱天氣做好準備。現場所有人的健康與安全是首要考量。」

墨爾本球場（Melbourne Park）大門會比平常更早開啟，以免球迷在烈日下長時間排隊。

