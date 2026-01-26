越南碳權交易框架拍板 2028年起強制碳排總量管制

越南24日敲定國內碳權交易架構、管理等相關規範，將透過證券交易機制，根據已配發的碳權開始試行碳權交易。為推動減碳並提升綠色科技，越南將自2028年起正式實施全國跨產業的強制性碳排放總量管制。

全球氣候變遷挑戰嚴峻，各國紛紛採取措施減少溫室氣體（GHG）排放。越南通訊社（Vietnam News）今天報導，越南於24日正式敲定國內碳權交易交換框架，往氣候戰略邁出了從規劃到實施的關鍵一步。

這部國內碳交易法令是越南第一套碳市場組織運作的法律架構，規範溫室氣體排放配額和碳信用額的登記、編號、轉移、託管、交易和結算方式。法規也明令主管機關的職責，以及相關報告與資訊揭露的要求。

越南副總理陳紅河（Trần Hồng Hà）去年12月宣布，2026年與2027年將聚焦對相關政策與機制進行同步與測試，2028年起越南將正式實施全國跨產業的碳排放強制性總量管制。

近2年的試行期，是為了讓市場參與者熟悉與典型股票或衍生性商品市場不同的交易協議、帳戶要求和結算流程。

據半官方商業日報「越南投資評論報」（VietnamInvestment Review）資訊，越南已在2025年第1季啟動針對約150家火力發電、鋼鐵、水泥等主要工業企業配發排放配額，為2028年全面強制國家總量管制體系做準備。

越南通訊社指出，截至2025年8月，越南國家碳排放交易登記系統已發放超過3000萬份碳權（carboncredits）。越南國內需求不斷成長，如航空業每年需要數十萬份碳權來抵銷碳排放。預計到2030年，這數字可能增加至約7000萬份。

根據新法規，碳交易將與證券基礎設施整合，盼建立透明價格，鼓勵企業以具成本效益的方式減少排放，並刺激對低碳技術的投資。

在新框架下，碳交易將與企業證券體系整合，在合法證券商中開設獨立的碳交易帳戶，與其他金融交易帳戶分開，專用於溫室氣體配額和碳權交易，但設計類似越南證券交易所的結算系統。

該規定也適用於根據環境保護法規參與越南碳市場的機構和組織，以及所有參與溫室氣體排放配額和碳權運作的實體和個人。

根據新規，所有溫室氣體排放配額和碳信用額必須先在農業與環境部的國家登記系統中進行集中登記，才能在國內交易所進行存入或交易。

法規強調，參與企業、機構在掛賣單時，必須持有足夠的配額或碳信用額；在提交買單時須持有充足的資金。

為保證透明度並防止重複，溫室氣體排放配額和碳權必須進行登記，分配國內代碼，並集中儲存。編碼將在全國登記系統中統一進行，確保每個配額和碳權在進入市場之前都具有唯一且不可重複的識別號碼。

透過將碳交易與證券帳戶整合，政府希望把交易活動設置在既有且受監管的金融基礎設施中，有利於降低營運風險。

報導指出，直至2028年12月31日，越南碳交易平台將實施先導計畫測試，在此期間，交易所營運商不會收取碳市場服務費，自2029年元旦起，將依據適用法律引入碳交易服務費。