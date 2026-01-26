泰國多地PM2.5達紅色警戒 曼谷考慮要求居家辦公

泰國多地今天空污嚴重，首都曼谷及15個府的細懸浮微粒（PM2.5）濃度達紅色警戒級別，嚴重危害健康。曼谷中午在全球空氣污染最嚴重城市中排名第15，當局表示，若污染情況加劇，曼谷市政府將要求企業配合，允許員工居家辦公。

泰國地理資訊和太空技術發展局（簡稱泰國太空局，Geo-Informatics and Space Technology DevelopmentAgency, GISTDA）上午發布報告指出，曼谷及15個府的PM2.5濃度在75.2至93.8微克/立方公尺之間，均達紅色警戒。

泰國政府規定的PM2.5安全門檻值為37.5微克/立方公尺。泰國共有76個府。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，曼谷污染管制局局長平沙（Pinsak Suraswadi）昨天警告首都曼谷及周邊府的居民，因PM2.5濃度可能升高，2月1日至4日必須密切注意空氣品質。

報導指出，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，預計2月1日至3日期間，首都曼谷的空氣污染將維持在「橙色」級別，可能對健康造成影響。他指出，由於風向難以預測，曼谷市政府正密切監測包括生質燃燒、車輛廢氣排放和建築工地在內的污染源。

查察表示，若1月31日至2月3日污染加劇，曼谷市政府可能會要求企業配合，允許員工居家辦公，以協助減少排放。

曼谷市長顧問、曼谷可持續發展負責人蓬普隆（Pornphrom Vikitsreth）日前曾向中央社表示，曼谷空污原因包括市區污染源、大氣條件及外地傳入，而最大來源為外地的農業焚燒，目前正靠跨府協調並運用科技因應。