泰國多地PM2.5達紅色警戒 曼谷考慮要求居家辦公

中央社／ 曼谷26日專電

泰國多地今天空污嚴重，首都曼谷及15個府的細懸浮微粒（PM2.5）濃度達紅色警戒級別，嚴重危害健康。曼谷中午在全球空氣污染最嚴重城市中排名第15，當局表示，若污染情況加劇，曼谷市政府將要求企業配合，允許員工居家辦公。

泰國地理資訊和太空技術發展局（簡稱泰國太空局，Geo-Informatics and Space Technology DevelopmentAgency, GISTDA）上午發布報告指出，曼谷及15個府的PM2.5濃度在75.2至93.8微克/立方公尺之間，均達紅色警戒。

泰國政府規定的PM2.5安全門檻值為37.5微克/立方公尺。泰國共有76個府。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，曼谷污染管制局局長平沙（Pinsak Suraswadi）昨天警告首都曼谷及周邊府的居民，因PM2.5濃度可能升高，2月1日至4日必須密切注意空氣品質。

報導指出，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，預計2月1日至3日期間，首都曼谷的空氣污染將維持在「橙色」級別，可能對健康造成影響。他指出，由於風向難以預測，曼谷市政府正密切監測包括生質燃燒、車輛廢氣排放和建築工地在內的污染源。

查察表示，若1月31日至2月3日污染加劇，曼谷市政府可能會要求企業配合，允許員工居家辦公，以協助減少排放。

曼谷市長顧問、曼谷可持續發展負責人蓬普隆（Pornphrom Vikitsreth）日前曾向中央社表示，曼谷空污原因包括市區污染源、大氣條件及外地傳入，而最大來源為外地的農業焚燒，目前正靠跨府協調並運用科技因應。

曼谷 泰國 PM2.5

相關新聞

兒虐為何難以向外求助？從山上徹也看「宗教二世」的悲歌

2022年7月8日開槍射殺前首相安倍晉三的山上徹也，在2026年1月21日遭奈良地方法院判處無期徒刑。山上徹也作為統一教信徒的子女（宗教二世），長期以來是宗教虐待的受害者，但在他開槍的那刻，便成了加害者。本文要從山上一家人的故事出發，透過了解山上徹也的前半生，才能看出為什麼像他這樣的「宗教二世」難以向外界求助。

新幹線上遭行李砸頭！日女提告外國旅客 日網相挺：完全合理

根據日媒富山電視台報導，北陸新幹線於24日下午發生乘客糾紛。從敦賀前往東京的白鷹號（はくたか）566列車在行駛途中，一只放在座位上方行李架的行李箱突然掉落，直接砸中座位上的日本女性乘客頭部，因女乘客事後向車掌表示希望提出告訴，JR只好在糸魚川站呼叫警方處理，導致列車延誤22分鐘，約900名旅客行程受影響。

拾獲巨大鑽戒價值逾81萬！珍罕到閃盲眼 熱心女急尋失主引網讚

路不拾遺當然是美德，主動尋找物主更加難能可貴。網上流傳2張照片，顯示是1個鑲了…

日本女權低落？什麼制度讓人只能當家庭主婦

日本的性別不平等問題確實存在，且在多項國際指標中長期排名偏後。但解析日本性平問題的核心在於拆解「日本女性為何選擇婚姻」的背後結構問題，而非單純將性別不平等歸咎於女性選擇，或是將日本女權不彰被錯誤理解成「日本女性的懦弱」或「女性集體選擇錯誤」。

教宗良十四世：生成式AI 恐侵蝕人類身分與社會關係

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天強調，生成式人工智慧（AI）存在多項風險，可能左右公共輿論並加深社會兩極化，...

澳洲12歲男童遭鯊魚咬傷送醫 住院數天仍不治

澳洲一名12歲男童近日在雪梨港（Sydney Harbour）被鯊魚咬傷並送往醫院治療，但家屬今天沉痛表示，他已經傷重不...

