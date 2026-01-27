快訊

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

台北101登頂別模仿！游淑慧曝攀岩1數據：僅半樓高摔成重傷 ​

日超商轉型求生！全家晚上變酒吧 釣客清晨4點就塞爆Lawson

聯合新聞網／ 綜合報導
Lawson示意圖。日本超商店數飽和，部分店家轉型拚新商機。 路透
Lawson示意圖。日本超商店數飽和，部分店家轉型拚新商機。 路透

根據日媒FNN報導指出，日本超商店數飽和，近十年來都保持在約5萬7000家左右。但在鹿兒島，部分店家靠轉型為特色主題門市殺出重圍，成為觀光客與在地人都會特別造訪的新景點。

位於JR鹿兒島中央站附近的全家便利商店「鹿兒島中央郵便局前店」，外觀看似一般門市，在夜晚二樓卻搖身一變成為酒吧，由擁有一百多間分店的連鎖品牌「お酒の美術館」進駐，是鹿兒島唯一的一間店。最大特色是顧客可以直接把一樓買的零食帶上樓當下酒菜，有常客就拿「起司鱈魚條」來配酒。店內還提供免費烤培根、起司的服務，甚至可加價150日圓（約台幣30元）煙燻食材。因這樣的搭配，該店起司、堅果類商品的銷售量明顯高於其他門市。

另一間話題門市則是霧島市福山町的「Lawson福山町店」。清晨4點多就開始出現排隊人潮，停車場不乏外縣市車牌，目標不是便當，而是釣具。店內展示著大量假餌、魚餌、冰塊甚至保冷箱，成為「釣客專用便利商店」。由於門口就是海，福山港附近原本就是熱門的釣魚聖地，在秋季旺季時約1成的客人會購買釣具；不少人在出海海釣前也會順手買飯糰與熱飲當補給。為貼近在地需求，店內甚至不賣雜誌，改擺福山町特產黑醋，走出當地特有的風格。

該店店長岩元龍也表示自己並不是釣客，但在與客人交談之中學了不少相關知識。有販售釣具的便利商店很少見，希望這一點能成為這間店的一大特色，吸引更多客人前來消費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

便利商店 全家 LAWSON 鹿兒島 日本 超商

延伸閱讀

若明天東京強震恐1.8萬人罹難！日政府估840萬人困街頭 籲逃生別開車

無外籍勞力日本社會將癱瘓？高齡化產業陷壓榨爭議 治安恐成犧牲品

密集又萬能！日網友圖解「台灣超商攻略」：店員簡直SSS級

研究揭高脂乳製品能預防失智症？專家建議起司這樣吃比較健康

相關新聞

日超商轉型求生！全家晚上變酒吧 釣客清晨4點就塞爆Lawson

根據日媒FNN報導指出，日本便利商店店數飽和，近十年來都保持在約5萬7000家左右。但在鹿兒島，部分店家靠轉型為特色主題門市殺出重圍，成為觀光客與在地人都會特別造訪的新景點。

愛爾蘭都柏林國際旅展 台灣館推廣豐富旅遊資源

都柏林國際旅展（Holiday World Show Dublin）25日落幕。駐愛爾蘭代表處今天表示，今年再度於這個愛...

極端氣候重創 義大利西西里島等3大區進入緊急狀態

義大利政府今天宣布，因颶風哈利（Harry）與極端氣候重創，西西里島、薩丁尼亞與南義卡拉布里亞大區（Calabria）進...

新幹線上遭行李砸頭！日女提告外國旅客 日網相挺：完全合理

根據日媒富山電視台報導，北陸新幹線於24日下午發生乘客糾紛。從敦賀前往東京的白鷹號（はくたか）566列車在行駛途中，一只放在座位上方行李架的行李箱突然掉落，直接砸中座位上的日本女性乘客頭部，因女乘客事後向車掌表示希望提出告訴，JR只好在糸魚川站呼叫警方處理，導致列車延誤22分鐘，約900名旅客行程受影響。

兒虐為何難以向外求助？從山上徹也看「宗教二世」的悲歌

2022年7月8日開槍射殺前首相安倍晉三的山上徹也，在2026年1月21日遭奈良地方法院判處無期徒刑。山上徹也作為統一教信徒的子女（宗教二世），長期以來是宗教虐待的受害者，但在他開槍的那刻，便成了加害者。本文要從山上一家人的故事出發，透過了解山上徹也的前半生，才能看出為什麼像他這樣的「宗教二世」難以向外界求助。

拾獲巨大鑽戒價值逾81萬！珍罕到閃盲眼 熱心女急尋失主引網讚

路不拾遺當然是美德，主動尋找物主更加難能可貴。網上流傳2張照片，顯示是1個鑲了…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。