日超商轉型求生！全家晚上變酒吧 釣客清晨4點就塞爆Lawson

根據日媒FNN報導指出，日本超商店數飽和，近十年來都保持在約5萬7000家左右。但在鹿兒島，部分店家靠轉型為特色主題門市殺出重圍，成為觀光客與在地人都會特別造訪的新景點。

位於JR鹿兒島中央站附近的全家便利商店「鹿兒島中央郵便局前店」，外觀看似一般門市，在夜晚二樓卻搖身一變成為酒吧，由擁有一百多間分店的連鎖品牌「お酒の美術館」進駐，是鹿兒島唯一的一間店。最大特色是顧客可以直接把一樓買的零食帶上樓當下酒菜，有常客就拿「起司鱈魚條」來配酒。店內還提供免費烤培根、起司的服務，甚至可加價150日圓（約台幣30元）煙燻食材。因這樣的搭配，該店起司、堅果類商品的銷售量明顯高於其他門市。

另一間話題門市則是霧島市福山町的「Lawson福山町店」。清晨4點多就開始出現排隊人潮，停車場不乏外縣市車牌，目標不是便當，而是釣具。店內展示著大量假餌、魚餌、冰塊甚至保冷箱，成為「釣客專用便利商店」。由於門口就是海，福山港附近原本就是熱門的釣魚聖地，在秋季旺季時約1成的客人會購買釣具；不少人在出海海釣前也會順手買飯糰與熱飲當補給。為貼近在地需求，店內甚至不賣雜誌，改擺福山町特產黑醋，走出當地特有的風格。

該店店長岩元龍也表示自己並不是釣客，但在與客人交談之中學了不少相關知識。有販售釣具的便利商店很少見，希望這一點能成為這間店的一大特色，吸引更多客人前來消費。

