新幹線上遭行李砸頭！日女提告外國旅客 日網相挺：完全合理

根據日媒富山電視台報導，日本北陸新幹線於24日下午發生乘客糾紛。從敦賀前往東京的白鷹號（はくたか）566列車在行駛途中，一只放在座位上方行李架的行李箱突然掉落，直接砸中座位上的日本女性乘客頭部，因女乘客事後向車掌表示希望提出告訴，JR只好在糸魚川站呼叫警方處理，導致列車延誤22分鐘，約900名旅客行程受影響。

此事件發生在當天下午2時左右，列車正行經金澤站與新高岡站之間。JR在確認發生糾紛的現場情況後表示，掉落的行李箱為外國旅客所有，且在行李架上沒有放好，出現「行李箱過大，超出行李架範圍」的情形，才會在列車行駛中滑落。

由於遭砸中的日本女性與行李箱持有人之間溝通有語言隔閡，雙方無法協調，該女性向車掌表達「想報案提告」的意願，JR遂通知警方並安排雙方在糸魚川站下車處理。所幸除該列車延誤外，其餘班次未受波及。

消息曝光後，日本網友對此事件熱烈討論。有網友指出，北陸新幹線偶數號和11號列車車廂設有大型行李放置區，如果仍將大型行李箱放在他人頭頂上的行李架，「即使被追究傷害罪也不奇怪」，認為女性提出告訴完全合理。也有留言指出警方介入是正確的作法，並建議受害者應就醫檢查，同時主張新幹線應仿效航空公司，嚴格限制行李尺寸，違反規定者應另外付費，改以宅急便方式寄送處理，以降低風險。