快訊

中壢賓士男酒駕心虛拒檢狂飆6公里 沿路闖紅燈撞進大埔鐵板燒

日本女權低落？成為家庭主婦為何是一種「理性」選擇

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

新幹線上遭行李砸頭！日女提告外國旅客 日網相挺：完全合理

聯合新聞網／ 綜合報導
日本新幹線列車上日前發生旅客行李砸頭糾紛。新幹線車廂示意圖。 路透
日本新幹線列車上日前發生旅客行李砸頭糾紛。新幹線車廂示意圖。 路透

根據日媒富山電視台報導，日本北陸新幹線於24日下午發生乘客糾紛。從敦賀前往東京的白鷹號（はくたか）566列車在行駛途中，一只放在座位上方行李架的行李箱突然掉落，直接砸中座位上的日本女性乘客頭部，因女乘客事後向車掌表示希望提出告訴，JR只好在糸魚川站呼叫警方處理，導致列車延誤22分鐘，約900名旅客行程受影響。

此事件發生在當天下午2時左右，列車正行經金澤站與新高岡站之間。JR在確認發生糾紛的現場情況後表示，掉落的行李箱為外國旅客所有，且在行李架上沒有放好，出現「行李箱過大，超出行李架範圍」的情形，才會在列車行駛中滑落。

由於遭砸中的日本女性與行李箱持有人之間溝通有語言隔閡，雙方無法協調，該女性向車掌表達「想報案提告」的意願，JR遂通知警方並安排雙方在糸魚川站下車處理。所幸除該列車延誤外，其餘班次未受波及。

消息曝光後，日本網友對此事件熱烈討論。有網友指出，北陸新幹線偶數號和11號列車車廂設有大型行李放置區，如果仍將大型行李箱放在他人頭頂上的行李架，「即使被追究傷害罪也不奇怪」，認為女性提出告訴完全合理。也有留言指出警方介入是正確的作法，並建議受害者應就醫檢查，同時主張新幹線應仿效航空公司，嚴格限制行李尺寸，違反規定者應另外付費，改以宅急便方式寄送處理，以降低風險。

行李箱 日本 新幹線 傷害罪 提告

延伸閱讀

找廁所和過海關都大排長龍？旅遊達人分享順利搭機秘訣

一放就被抓！韓三大機場暖暖包禁託運 一票人錯愕：上次帶100包都沒事

免怕行李箱塞爆！羽田機場試推1免費服務 內行揪重點：小心超重

從台灣回去會帶什麼？旅日台人行李箱塞滿「這一物」 一票網友秒認親

相關新聞

兒虐為何難以向外求助？從山上徹也看「宗教二世」的悲歌

2022年7月8日開槍射殺前首相安倍晉三的山上徹也，在2026年1月21日遭奈良地方法院判處無期徒刑。山上徹也作為統一教信徒的子女（宗教二世），長期以來是宗教虐待的受害者，但在他開槍的那刻，便成了加害者。本文要從山上一家人的故事出發，透過了解山上徹也的前半生，才能看出為什麼像他這樣的「宗教二世」難以向外界求助。

新幹線上遭行李砸頭！日女提告外國旅客 日網相挺：完全合理

根據日媒富山電視台報導，北陸新幹線於24日下午發生乘客糾紛。從敦賀前往東京的白鷹號（はくたか）566列車在行駛途中，一只放在座位上方行李架的行李箱突然掉落，直接砸中座位上的日本女性乘客頭部，因女乘客事後向車掌表示希望提出告訴，JR只好在糸魚川站呼叫警方處理，導致列車延誤22分鐘，約900名旅客行程受影響。

拾獲巨大鑽戒價值逾81萬！珍罕到閃盲眼 熱心女急尋失主引網讚

路不拾遺當然是美德，主動尋找物主更加難能可貴。網上流傳2張照片，顯示是1個鑲了…

日本女權低落？什麼制度讓人只能當家庭主婦

日本的性別不平等問題確實存在，且在多項國際指標中長期排名偏後。但解析日本性平問題的核心在於拆解「日本女性為何選擇婚姻」的背後結構問題，而非單純將性別不平等歸咎於女性選擇，或是將日本女權不彰被錯誤理解成「日本女性的懦弱」或「女性集體選擇錯誤」。

教宗良十四世：生成式AI 恐侵蝕人類身分與社會關係

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天強調，生成式人工智慧（AI）存在多項風險，可能左右公共輿論並加深社會兩極化，...

澳洲12歲男童遭鯊魚咬傷送醫 住院數天仍不治

澳洲一名12歲男童近日在雪梨港（Sydney Harbour）被鯊魚咬傷並送往醫院治療，但家屬今天沉痛表示，他已經傷重不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。