拾獲巨大鑽戒價值逾81萬！珍罕到閃盲眼 熱心女急尋失主引網讚

香港01／ 撰文：田中貴
原po撿到的鑽戒是「D VVS1 3EX None」，代表鑽石在各個範疇上達到卓越等級。 示意圖／路透
原po撿到的鑽戒是「D VVS1 3EX None」，代表鑽石在各個範疇上達到卓越等級。 示意圖／路透

路不拾遺當然是美德，主動尋找物主更加難能可貴。網上流傳2張照片，顯示是1個鑲了巨鑽的戒指，港女生發文表示，該鑽戒是拾獲的失物，檢查證書後驚悉這枚接近2卡的鑽戒市價超過20萬元，而且在各個範疇上獲認證達到卓越等級，呼籲失主「講得出資料就還你，24小時後無人認領就拿去警署」。

大量網友留言大讚原po公開尋失主的行為，「謝謝妳路不拾遺，失主一定會報失的」、「原po好人一世健康」、「敬佩閣下的為人正直不阿，祝願妳吉人善報。福大運大」。

鑽石手工精美

原po在facebook「香港失物報失及認領群組」上載該2張鑽戒照片，顯示攝於今年1月21日，並遮掩戒指腰身的戒指證書資料，照片中鑽石極大顆，非常閃亮，足見手工精細。

達到「D VVS1 3EX None」卓越等級

原po指出照片中的鑽戒是「D VVS1 3EX None」，「D」代表最高等級，完全無色和最透徹，非常罕有，「VVS1」則是極微瑕級，肉眼絕對是完美無瑕，「3EX」指出3個切工相關項目都是卓越等級，「None」即是沒有。原po看了一下證書，市價超過20萬，若有人自稱是物主，交代得了鑽石的詳細資料，她就會完壁歸趙，「24小時後無人認領就拿給警方」。

網大讚︰好人好事

貼文引來許多網友留言，「好人好事」、「難得不動心」、「好人一生平安」、「原po善心滿載」、「人格高尚」。

文章授權轉載自《香港01》

