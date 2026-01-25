泰國聯手連鎖咖啡業推動減糖 正常甜等於半糖
為促進民眾健康、減少糖分攝取，泰國衛生部日前宣布，已與國內多家連鎖咖啡業者達成共識，將從2月開始推行「正常甜等於半糖」的減糖運動，盼透過重新定義甜度標準，讓消費者培養更健康的飲食習慣。
泰國多數手搖飲店與咖啡店會將甜度分成4種等級，分別為25%、50%、75%及100%，民眾一般將100%視為標準甜度，但泰國政府日前宣布，將重新定義全糖標準。
曼谷郵報（Bangkok Post）24日報導，泰國公共衛生部官員安蓬（Amporn Benjapolpitak）表示，官方發起的「正常甜等於50%」計畫，旨在改變消費者的心態，透過將半糖定義為「正常」，鼓勵民眾在不犧牲味道的前提下，降低依賴高糖分。
泰國政府已於15日與各連鎖咖啡業者高層達成共識，預計2月11日正式啟動這項倡議，參與的業者包括Inthanin Coffee、Café Amazon、All Café和BlackCanyon。
報導引述官員說法指出，這項調整並非完全去除糖分，而是引導泰國消費者將口味偏好調整成適中的甜度，因此在享受相同風味的同時也能降低健康風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言