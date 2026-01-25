教宗良十四世：生成式AI 恐侵蝕人類身分與社會關係

快訊

中央社／ 梵蒂岡24日綜合外電報導
教宗良十四世（Pope Leo XIV）。歐新社
教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天強調，生成式人工智慧（AI）存在多項風險，可能左右公共輿論並加深社會兩極化，取代或扭曲人類身分認同與人際關係

法新社報導，教宗在「全球大眾傳播日」（World Day of Social Communications）文告中指出，AI系統反映其創造者的世界觀，並可能透過重複其處理資料中既有的偏見，形塑人們的思考模式。

教宗表示：「這項挑戰…關乎如何保護人類身分與真實的人際關係。」

隨著生成式AI在複製、修改與製造影像、音樂及文字方面的能力突飛猛進，其成果有時已難與人類創作區分，良十四世的警告顯得適時且迫切。

良十四世的前任方濟各（Pope Francis），2023年曾成為一張在網路廣為流傳的AI假影像主角，畫面中的方濟各身穿白色羽絨外套，引發外界廣泛討論。

此後，生成式AI也成為部分名人常用工具，其中包括美國總統川普，他曾在個人社群帳號發布或轉貼電腦生成影像。

良十四世警告，目前僅少數企業掌握AI發展的龐大權力，隨著AI能力提升，「區分現實與模擬之間的差異」也愈來愈難。

自去年5月當選、成為首名來自美國的教宗以來，良十四世便持續警告AI科技日益擴增的影響力。

他也批評系統將統計機率視為可靠知識，並指出這類工具最終僅能提供近似值。

教宗表示，當前重要課題在於建立有效的治理架構，並呼籲應教育年輕世代，理解演算法如何影響人們對現實的認知。

良十四世上個月也譴責AI在軍事應用的快速成長，警告不可將生死攸關的決策交由機器處理。

