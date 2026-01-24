快訊

紅二代也躲不過…張又俠、劉振立掉烏紗帽 中央軍委7人領導班子剩2人

周日回暖別錯過！下周「冷暖乾濕反覆橫跳」最冷時間點曝光

澳網／史上首位！約克維奇退荷蘭好手 大滿貫400勝到手

澳洲12歲男童遭鯊魚咬傷送醫 住院數天仍不治

中央社／ 雪梨24日綜合外電報導
澳洲一名12歲男童近日在雪梨港被鯊魚咬傷並送往醫院治療，家屬今天沉痛表示，他已經傷重不治死亡。圖／歐新社
澳洲一名12歲男童近日在雪梨港被鯊魚咬傷並送往醫院治療，家屬今天沉痛表示，他已經傷重不治死亡。圖／歐新社

澳洲一名12歲男童近日在雪梨港（Sydney Harbour）被鯊魚咬傷並送往醫院治療，但家屬今天沉痛表示，他已經傷重不治死亡。

路透社報導，該男童本月18日和朋友於沃克呂茲（Vaucluse）戲水，期間遭到鯊魚襲擊，這裡距離雪梨中心商業區大約9公里遠。

當時他被朋友救起並緊急送往醫院治療，其雙腿傷勢嚴重。

由於連日大雨讓海水變得混濁，更容易吸引鯊魚聚集，澳洲最近發生了數起鯊魚攻擊人類事件，包含雪梨在內的東部沿岸數十處海灘因此關閉。

去年9月，有一位衝浪者在雪梨長礁海灘（LongReef beach）遭一條大型鯊魚襲擊喪命。

根據保育團體的統計數據，澳洲平均每年發生20起鯊魚攻擊事件，其中致死案例不到3件。

鯊魚 雪梨 澳洲

延伸閱讀

落地就上戰場！隋棠、藍正龍雪梨辦桌「先去這拜碼頭」

澳洲東南部小鎮槍擊案3死1傷 據傳凶手仍在逃

印尼發現世界最古老洞穴壁畫 為人類遷徙史提供線索

英國擬仿效澳洲 研議禁止兒童使用社群媒體

相關新聞

每個月兩次！東大教授涉收賄被捕 疑向業者要求肥皂浴等性招待30次

日本警視廳今以收賄罪逮捕逮捕東京大學研究所醫學系教授佐藤伸一，他涉嫌接受業者多次性招待、到高級酒店，一起接受招待的還有前...

澳洲12歲男童遭鯊魚咬傷送醫 住院數天仍不治

澳洲一名12歲男童近日在雪梨港（Sydney Harbour）被鯊魚咬傷並送往醫院治療，但家屬今天沉痛表示，他已經傷重不...

時尚大帝羅馬出殯名人群集 悼念者穿「范倫鐵諾紅」致哀

日前剛離世、享壽93歲的義大利殿堂級時裝設計師范倫鐵諾（Valentino Garavani），23日在義大利羅馬一座教...

貝克漢一家公開決裂 DJ還原婚禮「尷尬」母子共舞現場

英國足球明星貝克漢一家近日傳出家族風波，26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）19日在網路上發表近千字長...

社群媒體影響心理 研究發現過半英國人因身材對性生活沒自信

社群媒體不只讓人越滑越焦慮，甚至連床笫生活都受到影響。英國一項最新研究指出，有高達六成英國人因長期比較網路上的「完美身材」，覺得自己太胖而不好意思脫衣愛愛。社群媒體的負面心理影響又再添一樁。

生殖器大小影響女性喜好 研究：連男性都敬你三分

澳洲一項最新研究發現，陰莖較大的男性不僅更受女性青睞，也更容易讓其他男性感到威脅。證實了男性的生殖器尺寸，或許真的會影響他人看法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。