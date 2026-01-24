澳洲12歲男童遭鯊魚咬傷送醫 住院數天仍不治

澳洲一名12歲男童近日在雪梨港（Sydney Harbour）被鯊魚咬傷並送往醫院治療，但家屬今天沉痛表示，他已經傷重不治死亡。

路透社報導，該男童本月18日和朋友於沃克呂茲（Vaucluse）戲水，期間遭到鯊魚襲擊，這裡距離雪梨中心商業區大約9公里遠。

當時他被朋友救起並緊急送往醫院治療，其雙腿傷勢嚴重。

由於連日大雨讓海水變得混濁，更容易吸引鯊魚聚集，澳洲最近發生了數起鯊魚攻擊人類事件，包含雪梨在內的東部沿岸數十處海灘因此關閉。

去年9月，有一位衝浪者在雪梨長礁海灘（LongReef beach）遭一條大型鯊魚襲擊喪命。

根據保育團體的統計數據，澳洲平均每年發生20起鯊魚攻擊事件，其中致死案例不到3件。