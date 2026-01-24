菲律賓南部渡船翻覆續搜救 尋獲5名疑似罹難者

菲律賓南部海域19日發生渡船翻覆事故，搜救行動仍在進行。菲律賓海岸防衛隊表示，有漁船在失事海域撈起4具疑似乘客的遺體，另有巡邏機發現1具浮屍，正派船前往打撈，身分均待確認。

失事船隻為旅遊渡船「艾梅哈拉號」（MBCAAmejara），於19日黎明時分因惡劣海象在納卯灣翻覆。更新資料顯示，船上載有4名船員及12名乘客，多為海上垂釣愛好者，其中包括華人。

截至目前，事故中只有1名船員獲救，他抱著漂浮物在海上漂流近21小時，被搜救人員發現。

海岸防衛隊今天下午通報，一艘漁船稍早在事故海域撈起4具遺體，已移交菲律賓海軍軍艦；至於遺體是否為艾梅哈拉號的乘客，尚待確認。

此外，海岸防衛隊巡邏機也在同一海域發現1具浮屍，截稿時正派船前往打撈，身分同樣有待釐清。

搜救行動仍在持續，範圍涵蓋納卯灣到印尼邊界的3000平方公里海域。

有乘客在船隻翻覆時曾以手機拍照並傳送給家人，畫面顯示乘客均有穿救生衣，加上一般落海者在缺乏糧食與飲水的情況下，仍有機會在海上存活約7天，因此搜救人員對於尋獲生還者仍抱持希望。