印尼西爪哇省豪雨引發山崩 至少7死83失蹤

社群媒體不只讓人越滑越焦慮，甚至連床笫生活都受到影響。英國一項最新研究指出，有高達六成英國人因長期比較網路上的「完美身材」，覺得自己太胖而不好意思脫衣愛愛。社群媒體的負面心理影響又再添一樁。

2026-01-23 20:58