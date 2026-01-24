印尼西爪哇省豪雨引發山崩 至少7死83失蹤
印尼國家災害應變總署今天表示，印尼西爪哇省因豪雨引發山崩，已造成至少7人死亡、83人下落不明。
一名當地官員指出，山崩發生在西萬隆（WestBandung）地區一處村莊。
印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）告訴路透社：「失蹤人數眾多，我們今天將竭盡所能進行搜救。」
印尼「羅盤報」（Kompas）報導，印尼氣象機構先前已發布極端天氣預警，包括西爪哇省（West Java）自昨天起將有持續一週的豪雨。
