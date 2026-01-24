快訊

確定闖紅燈！三立採訪車撞銀行釀10傷 仍有4人住院...受害者位置曝光

全美急凍！嚴陣以待強烈冬季風暴「凍雨來襲」體感溫度恐達零下45度

蔡尚樺主持仁寶尾牙慘摔 蕭煌奇「過肩摔」救援、阿Ken私下暖舉曝光

印尼西爪哇省豪雨引發山崩 至少7死83失蹤

中央社／ 雅加達24日綜合外電報導

印尼國家災害應變總署今天表示，印尼西爪哇省因豪雨引發山崩，已造成至少7人死亡、83人下落不明。

一名當地官員指出，山崩發生在西萬隆（WestBandung）地區一處村莊。

印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）告訴路透社：「失蹤人數眾多，我們今天將竭盡所能進行搜救。」

印尼「羅盤報」（Kompas）報導，印尼氣象機構先前已發布極端天氣預警，包括西爪哇省（West Java）自昨天起將有持續一週的豪雨。

印尼 山崩 災害

延伸閱讀

現場直擊／霍諾德豪雨爬台北101倒數1小時！救護車待命、交通管制起衝突

印尼羽賽／戚又仁再退鄭加恆 生涯首闖超級500賽4強

印尼發現世界最古老洞穴壁畫 為人類遷徙史提供線索

幼兒遭保母虐待致發展遲緩 獲助返印尼與母團聚

相關新聞

貝克漢一家公開決裂 DJ還原婚禮「尷尬」母子共舞現場

英國足球明星貝克漢一家近日傳出家族風波，26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）19日在網路上發表近千字長...

東大教授收賄嫌疑被捕 疑多次向業者要求肥皂浴等性招待30次

日本警視廳今以收賄罪逮捕逮捕東京大學研究所醫學系教授佐藤伸一，他涉嫌接受業者多次性招待、到高級酒店，一起接受招待的還有前...

時尚大帝羅馬出殯名人群集 悼念者穿「范倫鐵諾紅」致哀

日前剛離世、享壽93歲的義大利殿堂級時裝設計師范倫鐵諾（Valentino Garavani），23日在義大利羅馬一座教...

社群媒體影響心理 研究發現過半英國人因身材對性生活沒自信

社群媒體不只讓人越滑越焦慮，甚至連床笫生活都受到影響。英國一項最新研究指出，有高達六成英國人因長期比較網路上的「完美身材」，覺得自己太胖而不好意思脫衣愛愛。社群媒體的負面心理影響又再添一樁。

生殖器大小影響女性喜好 研究：連男性都敬你三分

澳洲一項最新研究發現，陰莖較大的男性不僅更受女性青睞，也更容易讓其他男性感到威脅。證實了男性的生殖器尺寸，或許真的會影響他人看法。

疑來自台灣…北海道滑雪客受困山區 日警出動直升機順利救出

一名男性滑雪客在日本北海道旭川市一處滑雪場附近的山區偏離路線且受困後，報警求助，所幸這名滑雪客今天下午已經被警方救起且沒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。