快訊

新春必喝！ 鶴茶樓質感爆表「祝鶴浮雕杯」送刮刮樂　馬祖新村「大富大貴提盒」超吸睛

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

除濕機不光拿來吹乾衣服！業者建議「一擺放位置」去除家中潮濕黴菌

聽新聞
0:00 / 0:00

貝克漢一家公開決裂 DJ還原婚禮「尷尬」母子共舞現場

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國足球明星貝克漢（左起）、妻子維多利亞、長子布魯克林與長媳妮寇拉，2023年10月3日在倫敦出席Netflix紀錄片《貝克漢》首映。美聯社
英國足球明星貝克漢（左起）、妻子維多利亞、長子布魯克林與長媳妮寇拉，2023年10月3日在倫敦出席Netflix紀錄片《貝克漢》首映。美聯社

英國足球明星貝克漢一家近日傳出家族風波，26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）19日在網路上發表近千字長文，對名聲顯赫的父母提出多項指控，並罕見表態與原生家庭劃清界線。其中一篇貼文宣稱，母親在婚禮上「劫持」他與妻子妮寇拉（Nicola Peltz）的第一支舞。婚禮DJ則於23日作客電視節目時，回顧這段母子之間「尷尬」的舞蹈過程，並說明當時的實際情況。

BBC報導，布魯克林指控，曾是辣妹合唱團成員的母親維多利亞，在婚禮上「當著所有人的面，對我做出非常不恰當的舞蹈動作」，讓他感到「不舒服」且「受辱」。藝名「Fat Tony」的婚禮DJ馬諾克（Tony Marnoch）23日登上ITV的This Morning節目也表示：「整件事讓房間裡的每個人都感到非常尷尬。」

不過，在布魯克林針對母親舞姿的貼文引發外界高度揣測後，馬諾克則是做出澄清，強調「當時沒有什麼騷蹲（slutdropping）、黑貓造型的PVC貓女裝，也沒有任何辣妹合唱團的橋段」。

他指出，當時流行歌手安東尼（Marc Anthony）正在婚宴上演出，並邀請布魯克林上台，現場所有人下一秒都以為即將與他共舞的是新娘妮寇拉。然而，安東尼隨後呼籲「房間裡最美麗的女人」上台加入布魯克林，喊的卻是維多利亞而非妮寇拉，導致新娘當場流著淚跑出房間。

馬諾克進一步描述，維多利亞當時就在舞台旁，隨後走上舞台，而原本以為即將與新婚妻子跳第一支舞的布魯克林當下顯得相當崩潰。他表示：「接著妮寇拉哭著離開房間，布魯克林則被留在舞台上。然後他們就跳了那支舞，安東尼還一邊喊著：『把手放在你母親的臀部上。』那是一支拉丁風格的舞蹈，整個場面讓房間裡的每一個人都感到非常尷尬。」

馬諾克也提到，他過去曾在「相當多場貝克漢家的派對」擔任DJ，並形容貝克漢一家是一個「關係緊密、熱愛舞蹈的家庭」。至於那支舞是否「不恰當」，他認為取決於布魯克林本人的感受，但也強調，這段舞蹈只是這個家庭糾紛「更大問題中的一小部分」，並直言外界將焦點過度集中在布魯克林聲明的這一段，令人感到「可悲」。

BBC報導指出，馬諾克的說法與部分媒體對事件經過的描述並不一致；安東尼與貝克漢夫婦目前皆未就相關說法做出回應。

貝克漢

延伸閱讀

貝克漢長子與父母決裂！500億婚前協議成導火線

不再當乖兒子！布魯克林公開反擊貝克漢夫妻　前女友「超殺女」當年評價遭翻出

貝克漢家族破裂！布魯克林發長文決裂父母 心理專家這樣分析

遭子控「不良父母」6大罪狀！貝克漢外遇「傳奇小三」6字補槍

相關新聞

貝克漢一家公開決裂 DJ還原婚禮「尷尬」母子共舞現場

英國足球明星貝克漢一家近日傳出家族風波，26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）19日在網路上發表近千字長...

社群媒體影響心理 研究發現過半英國人因身材對性生活沒自信

社群媒體不只讓人越滑越焦慮，甚至連床笫生活都受到影響。英國一項最新研究指出，有高達六成英國人因長期比較網路上的「完美身材」，覺得自己太胖而不好意思脫衣愛愛。社群媒體的負面心理影響又再添一樁。

生殖器大小影響女性喜好 研究：連男性都敬你三分

澳洲一項最新研究發現，陰莖較大的男性不僅更受女性青睞，也更容易讓其他男性感到威脅。證實了男性的生殖器尺寸，或許真的會影響他人看法。

疑來自台灣…北海道滑雪客受困山區 日警出動直升機順利救出

一名男性滑雪客在日本北海道旭川市一處滑雪場附近的山區偏離路線且受困後，報警求助，所幸這名滑雪客今天下午已經被警方救起且沒...

誰沒喊「萬歲三唱」？日眾院選戰開打 高市早苗神色嚴峻

日本眾議院今天在「萬歲三唱」後宣布解散，這種雙手高舉呼喊萬歲是日本政治文化，有儀式性、表達決心等意義。日本首相高市早苗神...

車廂內揮舞剪刀！東京埼京線乘客驚慌竄逃 17歲男被以現行犯逮捕

日本東京的埼京線列車今天下午驚傳有人在列車內揮舞剪刀，引發騷動，一名17歲少年已被警方以現行犯逮捕。這起事件一度引發多線...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。