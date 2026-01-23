快訊

桃園資收車衝撞釀1死6傷…熱心民眾跳上車打空檔 司機驚醒竟猛踩油門

搶攻農曆年觀光 新加坡景點攜手潮牌、巨幅昆蟲展

中央社／ 新加坡23日專電

迎接農曆新年旅遊潮，新加坡知名景點推出多項活動。聖淘沙名勝世界除了新開業飯店，還攜手潮玩品牌打造裝置藝術，與世界桌球職業大聯盟合作舉辦賽事。藝術科學博物館則推出巨幅昆蟲影像展，盼吸引遊客駐足。

聖淘沙名勝世界區域市場銷售及營銷助理總監蔣政民今天告訴中央社，園區近期與潮玩品牌泡泡瑪特（POP MART）合作設置裝置藝術，加上新加坡環球影城小小兵樂園、去年開放的海洋生態館（SingaporeOceanarium），以及新開業的飯店The Laurus等多項新亮點，期望吸引更多遊客到訪。

根據聖淘沙名勝世界提供新聞資料，世界桌球職業大聯盟（WTT）宣布，聖淘沙名勝世界成為WTT新加坡大滿貫2026年賽事及官方綜合度假區合作夥伴。賽事將於2月19日至3月1日舉行，也是新加坡第5次舉辦WTT大滿貫賽。

台灣桌球一哥林昀儒、桌球新星高承睿等人曾參與新加坡大滿貫賽。蔣政民表示，WTT活動期間將有許多世界選手到此，聖淘沙名勝世界推出系列飯店套票，吸引遊客與球迷到訪，還有機會與球員互動。

此外，位於金沙酒店（Marina Bay Sands）附近的藝術科學博物館（ArtScience Museum），1月17日至4月19日舉辦「昆蟲：微觀雕塑放大展（Insects:Microsculptures Magnified）」，展出巨幅昆蟲影像。

根據藝術科學博物館新聞資料，這次展覽由英國攝影師比斯（Levon Biss）透過鏡頭，將昆蟲的微觀細節轉化為視覺體驗，藝術科學博物館與美國自然史博物館合作策劃，共有37幅來自牛津大學自然史博物館館藏的巨型昆蟲照片。

藝術科學博物館副總裁哈格（Honor Harger）表示，這是館方首度以昆蟲為主題的展覽，盼藉此理解牠們複雜而精美的結構，以及對地球生命的重視。

博物館 新加坡 科學

延伸閱讀

桌球／鄭怡靜錯失3賽末點 無緣WTT馬斯喀特挑戰賽4強

臺中藝文新地標！綠美圖攜手朋丁、Pharos Coffee 打開藝術新日常

獲邀入川普加薩和平理事會 新加坡外交部：評估中

宜蘭縣總體規畫大師、新加坡城市規畫之父劉太格逝世...享壽87歲

相關新聞

生殖器大小影響女性喜好 研究：連男性都敬你三分

澳洲一項最新研究發現，陰莖較大的男性不僅更受女性青睞，也更容易讓其他男性感到威脅。證實了男性的生殖器尺寸，或許真的會影響他人看法。

社群媒體影響心理 研究發現過半英國人因身材對性生活沒自信

社群媒體不只讓人越滑越焦慮，甚至連床笫生活都受到影響。英國一項最新研究指出，有高達六成英國人因長期比較網路上的「完美身材」，覺得自己太胖而不好意思脫衣愛愛。社群媒體的負面心理影響又再添一樁。

疑來自台灣…北海道滑雪客受困山區 日警出動直升機順利救出

一名男性滑雪客在日本北海道旭川市一處滑雪場附近的山區偏離路線且受困後，報警求助，所幸這名滑雪客今天下午已經被警方救起且沒...

誰沒喊「萬歲三唱」？日眾院選戰開打 高市早苗神色嚴峻

日本眾議院今天在「萬歲三唱」後宣布解散，這種雙手高舉呼喊萬歲是日本政治文化，有儀式性、表達決心等意義。日本首相高市早苗神...

車廂內揮舞剪刀！東京埼京線乘客驚慌竄逃 17歲男被以現行犯逮捕

日本東京的埼京線列車今天下午驚傳有人在列車內揮舞剪刀，引發騷動，一名17歲少年已被警方以現行犯逮捕。這起事件一度引發多線...

赴韓旅客注意！大韓航空等5家南韓航空 26日起機內禁用行動電源

韓聯社23日報導，包括大韓航空在內，南韓韓進集團旗下5家航空公司宣布，將自26日起全面禁止在機艙內使用行動電源，僅允許單...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。