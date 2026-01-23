搶攻農曆年觀光 新加坡景點攜手潮牌、巨幅昆蟲展

迎接農曆新年旅遊潮，新加坡知名景點推出多項活動。聖淘沙名勝世界除了新開業飯店，還攜手潮玩品牌打造裝置藝術，與世界桌球職業大聯盟合作舉辦賽事。藝術科學博物館則推出巨幅昆蟲影像展，盼吸引遊客駐足。

聖淘沙名勝世界區域市場銷售及營銷助理總監蔣政民今天告訴中央社，園區近期與潮玩品牌泡泡瑪特（POP MART）合作設置裝置藝術，加上新加坡環球影城小小兵樂園、去年開放的海洋生態館（SingaporeOceanarium），以及新開業的飯店The Laurus等多項新亮點，期望吸引更多遊客到訪。

根據聖淘沙名勝世界提供新聞資料，世界桌球職業大聯盟（WTT）宣布，聖淘沙名勝世界成為WTT新加坡大滿貫2026年賽事及官方綜合度假區合作夥伴。賽事將於2月19日至3月1日舉行，也是新加坡第5次舉辦WTT大滿貫賽。

台灣桌球一哥林昀儒、桌球新星高承睿等人曾參與新加坡大滿貫賽。蔣政民表示，WTT活動期間將有許多世界選手到此，聖淘沙名勝世界推出系列飯店套票，吸引遊客與球迷到訪，還有機會與球員互動。

此外，位於金沙酒店（Marina Bay Sands）附近的藝術科學博物館（ArtScience Museum），1月17日至4月19日舉辦「昆蟲：微觀雕塑放大展（Insects:Microsculptures Magnified）」，展出巨幅昆蟲影像。

根據藝術科學博物館新聞資料，這次展覽由英國攝影師比斯（Levon Biss）透過鏡頭，將昆蟲的微觀細節轉化為視覺體驗，藝術科學博物館與美國自然史博物館合作策劃，共有37幅來自牛津大學自然史博物館館藏的巨型昆蟲照片。

藝術科學博物館副總裁哈格（Honor Harger）表示，這是館方首度以昆蟲為主題的展覽，盼藉此理解牠們複雜而精美的結構，以及對地球生命的重視。