跨國即時互動 立陶宛Portal公共藝術登陸馬尼拉

源自立陶宛維爾紐斯的科技藝術裝置Portal正式進軍亞洲，最新一座裝置近日在菲律賓馬尼拉大都會區的波尼法西奧環球城揭幕，成為全球網絡的第6座據點，也是亞洲首座。

Portal是一項於2021年啟動的公共藝術裝置計畫，創辦人吉里斯（Benediktas Gylys）來自立陶宛維爾紐斯。Portal與城市、政府及私人機構合作，透過在多個國家設置以即時影像、串聯不同城市的藝術裝置，打造跨越地理距離的「視窗」，讓不同城市的民眾能即時看見彼此並互動。

根據維爾紐斯官方旅遊推廣單位Go Vilnius新聞稿，馬尼拉（Manila）的裝置啟用後，將與目前設置於立陶宛維爾紐斯（Vilnius）、波蘭盧布林（Lublin）、愛爾蘭都柏林（Dublin）、美國費城（Philadelphia）及英國伊普斯威治（Ipswich）的Portal裝置相互連結。

維爾紐斯的Portal設置於市政廳廣場，位於遊客探索老城區時常經過的路線上。外觀具未來感、形似傳送門的Portal，經常吸引民眾駐足，並透過即時影像與另一端城市的民眾互動。

吉里斯表示，Portal的核心在於人，透過這項裝置，不同城市的民眾可以彼此看見與交流。他指出，菲律賓歷經多元文化交流與歷史發展，馬尼拉所展現的文化深度與熱情特質，將為這項全球計畫帶來新的動能。

新聞稿指出，設於馬尼拉波尼法西奧環球城（Bonifacio Global City）主要商業與生活圈的Portal不僅是亞洲首例，也象徵菲律賓正式加入這個持續擴展的全球公共藝術網絡，期盼透過公共空間中的即時互動，促進文化交流與故事分享。

Portal組織表示，未來數月內，巴西彼奧州（Piauí）及另一尚待公布地點的國家，也將陸續設置Portal，持續擴大這項跨國公共藝術網絡。