疑來自台灣…北海道滑雪客受困山區 日警出動直升機順利救出

中央社／ 東京23日綜合外電報導
一名男性滑雪客在日本北海道旭川市一處滑雪場附近的山區偏離路線且受困後，報警求助，所幸這名滑雪客今天下午已經被警方救起且沒受傷。 示意圖／法新社資料照
一名男性滑雪客在日本北海道旭川市一處滑雪場附近的山區偏離路線且受困後，報警求助，所幸這名滑雪客今天下午已經被警方救起且沒受傷。警方指出，這名滑雪客疑似來自台灣。

北海道放送（HBC）報導，北海道警方表示，今天下午接獲一名男性通報稱「在滑雪時，偏離路線，無法下山」。

後來，警方出動直升機搜索，並在下午3時30分左右於旭川市神居地區一處滑雪場附近的山區救起受困男子。

警方正在調查他偏離滑雪路線的經過。

