誰沒喊「萬歲三唱」？日眾院選戰開打 高市早苗神色嚴峻

中央社／ 東京23日專電
日本眾議院今天在「萬歲三唱」後宣布解散，這種雙手高舉呼喊萬歲是日本政治文化，有儀式性、表達決心等意義。 美聯社
日本眾議眾今天在「萬歲三唱」後宣布解散，這種雙手高舉呼喊萬歲是日本政治文化，有儀式性、表達決心等意義。日本首相高市早苗神色嚴肅，儘管面對在野黨質疑聲浪，自民黨仍期待藉由高市的超高人氣爭取勝利。

這是1966年以來，例行國會再次一開會就宣布解散，從解散到投開票只有16天，為戰後最短紀錄。

內閣官房長官木原稔下午在眾議院全體會議上，手持包裹在紫色袱紗中的解散詔書副本進入會場，隨後由眾議院議長額賀福志郎宣讀，「根據日本國憲法第7條，解散眾議院」，昭示眾議院正式解散。議員隨後舉起雙手、高喊3聲萬歲，也被稱為「萬歲三唱」。

日刊體育報導，眾院解散時高喊「萬歲」的行為，起源存在多種說法，最早可追溯至明治時代。在1897年的眾院解散會議紀錄中，留下「出現掌聲、有人高喊萬歲的」的記載，一般被認為是眾院解散時高喊萬歲的最早例子。

另一方面，解散眾院代表眾議員「失業」，為何仍要喊萬歲，有人認為，因為解散詔書有日皇簽名並加蓋御璽，具有國家儀式性的意義；也有人認為，這是一種「表達決心、誓言要再次以眾議員身分回到議場」的象徵，理由眾說紛紜。

無論如何，眾院解散時的「萬歲三唱」已經成為日本政治文化一部分，誰有喊、誰沒喊，也會在事後被拿來作文章。

讀賣新聞報導，在野黨黨魁野田佳彥會後接受媒體訪問時表示，「我是第一次看到如此罕見的場面」。他說，一般來說，眾議院解散時，不分朝野，很多人都會高喊萬歲，但今天的情況卻不同，「自民黨的萬歲聲顯得有些缺乏自信，同為執政黨的維新會甚至沒有喊萬歲」。

他認為，多數人沒有跟著喊，反映出大家對「為何要在這個時點解散」並不買帳。

野田說：「距離上次眾院大選才過了1年3個月，政府其實還有很多事情該做，特別現在是面對高物價的關鍵時刻，更應該工作、工作、工作。如果是在努力工作、交出成績之後再解散大選，那還說得過去，但這次實在感受不到任何正當性，這種疑慮也反映在今天議場的氣氛當中。」

解散當下，政治記者田崎史郎在攝影棚內即時觀看現場轉播並發表評論。轉播畫面中，執政黨議員在議場內高喊「萬歲三唱」，主持人注意到高市早苗的神色，並說「非常嚴峻呢，高市首相的表情」。

鏡頭帶到並排站立、一週前才宣布結盟組成新黨「中道改革聯合」的立憲民主黨代表野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫，兩人同樣表情沉重。隨後，眾議院議長額賀福志郎宣告解散並離席。

這次選舉被日本媒體形容為「嚴冬中的短期決戰」，田崎史郎解釋之後日程表示，政府將先透過臨時內閣會議敲定選舉日程，高市將以自民黨總裁身分，前往自民黨總部向候選人發放正式提名證書，並紀念合影。

紀念合影是高市與候選人的雙人照，田崎指出，自民黨方面期待藉由高市的超高人氣爭取勝利，因此這次合影比以往更具象徵意義。

高市說明解散眾議院的理由時，強調與日本維新會達成聯合執政協議等一連串重大政策轉向，有必要「請國民直接判斷」。不過，在野黨則批評這次解散是「出於自身政治考量的解散」，質疑解散的正當性。

本次選戰中，朝野各黨提出的消費稅減稅方案，被視為最大看點。此外，因應物價上漲的對策、社會保障制度改革，以及安全保障體制的強化，也預料將成為主要攻防議題。

眾議員三呼「萬歲」時，首相高市早苗（穿藍色套裝）鞠躬致意，防衛大臣小泉進次郎（中）則站在原地。路透
日本首相高市早苗神色嚴肅，儘管面對在野黨質疑聲浪，自民黨仍期待藉由高市的超高人氣爭取勝利。 路透社
