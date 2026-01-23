快訊

不帶繩索怎麼爬？霍諾德明將徒手攀台北101 「關鍵裝備」揭密

北市「八德路精華軸線」一堆老透天為何不改建新大樓？ 房仲揭原因

三立採訪車衝撞銀行！2傷者送台大醫院 其中1人腦出血需緊急開刀

車廂內揮舞剪刀！東京埼京線乘客驚慌竄逃 17歲男被以現行犯逮捕

中央社／ 東京23日專電
日本東京的埼京線列車今天下午驚傳有人在列車內揮舞剪刀，引發騷動。 示意圖，非埼京線列車。圖／歐新社資料照
日本東京的埼京線列車今天下午驚傳有人在列車內揮舞剪刀，引發騷動。 示意圖，非埼京線列車。圖／歐新社資料照

日本東京的埼京線列車今天下午驚傳有人在列車內揮舞剪刀，引發騷動，一名17歲少年已被警方以現行犯逮捕。這起事件一度引發多線列車停駛，於當地時間傍晚6時陸續恢復。

日本富士新聞網（FNN）、讀賣新聞報導，警方表示，事件發生於當地時間下午4時20分左右，在東京都北區中十條附近行駛中的JR埼京線列車車廂內，有乘客向警方報案稱「電車內有人揮舞剪刀」。車內的緊急警報鈴也被按下，列車隨即緊急停車。

警方到場控制住一名年輕男性。警方表示，這次事件中並未傳出有人因刀具而受傷，但因為列車緊急停車，有1名乘客撞到頭部，乘客驚慌避難時，有3人受傷送醫。

調查相關人士指出，這名17歲少年在車廂內揮舞類似剪刀的物品，並大聲喧鬧，造成乘客不安。少年被警方當場制伏，並以涉嫌違反暴力行為法，將他以現行犯逮捕。

受事件影響，JR東日本宣布，埼京線上下行、京濱東北線上下行、宇都宮線部分路段、高崎線上下行，以及湘南新宿線等多條路線暫停行駛，隨後已於傍晚6時恢復行駛。

警方正進一步釐清事件詳情與少年行為動機。

日本 車廂 東京

延伸閱讀

在日本東京馳騁！《極限競速：地平線6》公開封面車款為豐田GR GT

公務車在東京赤坂十字路口高速闖紅燈 6車撞成一團1死8傷

高中生北捷亮剪刀未傷人 帶回派出所依大眾捷運法裁處

不是東京大阪京都 日本一城市網友大推：最人性化適合旅遊

相關新聞

赴韓旅客注意！大韓航空等5家南韓航空 26日起機內禁用行動電源

韓聯社23日報導，包括大韓航空在內，南韓韓進集團旗下5家航空公司宣布，將自26日起全面禁止在機艙內使用行動電源，僅允許單...

誰沒喊「萬歲三唱」？日眾院選戰開打 高市早苗神色嚴峻

日本眾議院今天在「萬歲三唱」後宣布解散，這種雙手高舉呼喊萬歲是日本政治文化，有儀式性、表達決心等意義。日本首相高市早苗神...

車廂內揮舞剪刀！東京埼京線乘客驚慌竄逃 17歲男被以現行犯逮捕

日本東京的埼京線列車今天下午驚傳有人在列車內揮舞剪刀，引發騷動，一名17歲少年已被警方以現行犯逮捕。這起事件一度引發多線...

美攀岩高手無任何防護裝備 1月24日挑戰徒手獨攀台北101

台北101大樓高1667呎(508.2公尺)，傲然屹立於台灣台北城市天際線之上，十多年來一直都吸引著美國極限攀岩家阿利克...

奧斯卡入圍名單揭曉 「罪人」16項創紀錄 華裔導演趙婷角逐最佳導演

2026年第98屆奧斯卡金像獎22日公布入圍名單，「罪人」以16項提名成為入圍大贏家，創下奧斯卡入圍紀錄；才拿下金球獎最...

《黑白大廚2》階級之戰背後的「世代悲歌」更動人

「我不是能做出卓越美食的人，我只是隱藏在全國各地，努力做好廚房工作的一員。」南韓料理競賽實境節目《黑白大廚》上周播出第二季最終戰。冠軍的得獎感言是一首「世代悲歌」，嘲弄了主流餐飲價值觀，也嘲弄了菁英成功主義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。