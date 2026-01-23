社群媒體影響心理 研究發現過半英國人因身材對性生活沒自信

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
體重讓許多英國人沒有自信，甚至不好意思脫衣愛愛。示意圖／ingimage
社群媒體不只讓人越滑越焦慮，甚至連床笫生活都受到影響。英國一項最新研究指出，有高達六成英國人因長期比較網路上的「完美身材」，覺得自己太胖而在愛愛時感到沒有自信。社群媒體的負面心理影響又再添一樁。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國線上醫療平台努曼（Numan）針對2,000名成年人進行調查，結果顯示，每三人就有一人認為體重問題影響到性生活，他們的自信下降、親密時無法放鬆，對性愛的滿意度也有所影響。

24%的受訪者坦言，自己在面對性關係時對身體沒有自信，女性出現這種情況的比例是男性的兩倍以上。受訪者中有62%的女性與58%的男性，對自己的身材於性愛過程中沒有自信，而這樣的觀點可能是受社群媒體影響。

調查指出，18至34歲的受試者中，有八成認為社群媒體直接影響他們在床上的身體觀點。就連55歲以上族群，也有38%的人在看到社群上他人的「完美身材」後，對自己的身材感到羞愧不安。

這項結果與努曼發布的《2025年肥胖現況報告》（State of Obesity Report 2025）相互呼應。報告指出，超過一半的肥胖族群希望能「徹底改變」自己的身體，並常因體型而感到焦慮、自責，甚至覺得自己不配擁有完整的社交與親密生活。

努曼行為醫學專家葛瑞菲斯（Zoe Griffiths）表示，社群媒體充斥過度修圖、精心包裝的身體形象，對一般民眾來說根本是「不可能達成的身體樣貌」。長期使用社群媒體看到這些圖像，不只會降低性慾、破壞自信，甚至可能動搖伴侶關係。

