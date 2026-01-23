快訊

台中市長最新民調！綠營何欣純急起直追 白議員曝「年輕小草在轉彎」

每周賺數千元…萬事達卡前高層轉行外送 親吐辛酸「被當隱形人」

桃園資收車駕駛昏厥釀衝撞意外 已1死、6人輕重傷

生殖器大小影響女性喜好 研究：連男性都敬你三分

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現生殖器較大的男性較受女性喜愛。示意圖／ingimage
研究發現生殖器較大的男性較受女性喜愛。示意圖／ingimage

澳洲一項最新研究發現，陰莖較大的男性不僅更受女性青睞，也更容易讓其他男性感到威脅。證實了男性的生殖器尺寸，或許真的會影響他人看法。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，西澳大學（University of Western Australia）研究團隊找來800名受試者（包含600名男性、200名女性）。受試者需觀看並評分343個電腦生成的男性人體模型，這些人體的身高、體型（是否呈倒V形）和陰莖大小各有差異，再請受試者評估這些人體的吸引力或威脅性。

研究結果發現，女性普遍認為「高個子、V型身形、陰莖尺寸較大」的男性最具吸引力；而男性則認為，「高個子、V型身形、陰莖尺寸較大」的對手在性競爭與肢體衝突中最具威脅性。研究人員表示，這項研究指出，生殖器大小會影響男性對對手戰鬥能力的判斷。當男性必須面對一名「那話兒尺寸較大」的競爭者時，往往更不敢主動挑釁，可能因此降低衝突發生的機率。

研究團隊也試圖釐清為何人類的生殖器在靈長類中特別突出？以比例來看，人類男性勃起時平均約13公分，明顯高於黑猩猩、倭黑猩猩與大猩猩。針對此現象，研究人員提出兩種可能解釋。第一，較大的陰莖可能象徵睪固酮較高，而睪固酮與肌肉量、攻擊性及競爭能力有關。第二，陰莖在鬆弛狀態下的長度，可能被視為心理狀態的訊號。當人類壓力越低、越有自信，看起來「就越大」。

這項研究已刊登於《PLOS生物學》（PLOS Biology）期刊。

生殖器

延伸閱讀

寒風刺骨凍末條！靠厚重衣物不夠 襪子裡塞1食材竟能保暖禦寒

大腦也要有退休規劃 神經科醫師教你把大腦養年輕

為何一直單身？研究揭關鍵原因 高學歷、住家裡都是理由

影／省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

相關新聞

社群媒體影響心理 研究發現過半英國人因身材對性生活沒自信

社群媒體不只讓人越滑越焦慮，甚至連床笫生活都受到影響。英國一項最新研究指出，有高達六成英國人因長期比較網路上的「完美身材」，覺得自己太胖而不好意思脫衣愛愛。社群媒體的負面心理影響又再添一樁。

生殖器大小影響女性喜好 研究：連男性都敬你三分

澳洲一項最新研究發現，陰莖較大的男性不僅更受女性青睞，也更容易讓其他男性感到威脅。證實了男性的生殖器尺寸，或許真的會影響他人看法。

疑來自台灣…北海道滑雪客受困山區 日警出動直升機順利救出

一名男性滑雪客在日本北海道旭川市一處滑雪場附近的山區偏離路線且受困後，報警求助，所幸這名滑雪客今天下午已經被警方救起且沒...

誰沒喊「萬歲三唱」？日眾院選戰開打 高市早苗神色嚴峻

日本眾議院今天在「萬歲三唱」後宣布解散，這種雙手高舉呼喊萬歲是日本政治文化，有儀式性、表達決心等意義。日本首相高市早苗神...

車廂內揮舞剪刀！東京埼京線乘客驚慌竄逃 17歲男被以現行犯逮捕

日本東京的埼京線列車今天下午驚傳有人在列車內揮舞剪刀，引發騷動，一名17歲少年已被警方以現行犯逮捕。這起事件一度引發多線...

赴韓旅客注意！大韓航空等5家南韓航空 26日起機內禁用行動電源

韓聯社23日報導，包括大韓航空在內，南韓韓進集團旗下5家航空公司宣布，將自26日起全面禁止在機艙內使用行動電源，僅允許單...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。