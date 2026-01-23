生殖器大小影響女性喜好 研究：連男性都敬你三分

澳洲一項最新研究發現，陰莖較大的男性不僅更受女性青睞，也更容易讓其他男性感到威脅。證實了男性的生殖器尺寸，或許真的會影響他人看法。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，西澳大學（University of Western Australia）研究團隊找來800名受試者（包含600名男性、200名女性）。受試者需觀看並評分343個電腦生成的男性人體模型，這些人體的身高、體型（是否呈倒V形）和陰莖大小各有差異，再請受試者評估這些人體的吸引力或威脅性。

研究結果發現，女性普遍認為「高個子、V型身形、陰莖尺寸較大」的男性最具吸引力；而男性則認為，「高個子、V型身形、陰莖尺寸較大」的對手在性競爭與肢體衝突中最具威脅性。研究人員表示，這項研究指出，生殖器大小會影響男性對對手戰鬥能力的判斷。當男性必須面對一名「那話兒尺寸較大」的競爭者時，往往更不敢主動挑釁，可能因此降低衝突發生的機率。

研究團隊也試圖釐清為何人類的生殖器在靈長類中特別突出？以比例來看，人類男性勃起時平均約13公分，明顯高於黑猩猩、倭黑猩猩與大猩猩。針對此現象，研究人員提出兩種可能解釋。第一，較大的陰莖可能象徵睪固酮較高，而睪固酮與肌肉量、攻擊性及競爭能力有關。第二，陰莖在鬆弛狀態下的長度，可能被視為心理狀態的訊號。當人類壓力越低、越有自信，看起來「就越大」。

這項研究已刊登於《PLOS生物學》（PLOS Biology）期刊。