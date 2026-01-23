快訊

赴韓旅客注意！大韓航空等5家南韓航空 26日起機內禁用行動電源

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓大韓航空一架包機2025年9月10日自仁川國際機場起飛。美聯社
南韓大韓航空一架包機2025年9月10日自仁川國際機場起飛。美聯社

韓聯社23日報導，包括大韓航空在內，南韓韓進集團旗下5家航空公司宣布，將自26日起全面禁止在機艙內使用行動電源，僅允許單純攜帶。

這五家航空公司分別為大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空與首爾航空，旗下國內線與國際線客機機艙內自當天起，均禁止在機艙內使用行動電源替手機、平板電腦、筆記型電腦、數位相機等電子裝置充電。

朝鮮日報報導，南韓國內外航空公司考量近期機艙內行動電源火災事件頻傳，正擴大禁止在機艙內使用行動電源。易斯達航空（Eastar Jet）2025年10月率先在南韓國內禁止機艙內使用行動電源，濟州航空也自本月22日起跟進。

不過，乘客仍可攜帶行動電源登機，但須遵守機艙攜帶規定中明訂的容量與數量限制，並在登機前採取防短路措施，例如在行動電源接頭貼上絕緣膠帶，或將行動電源逐一放入塑膠袋或獨立收納袋中保管。

採取上述措施的行動電源在機艙內禁止充電與使用，僅能隨身攜帶，也不得存放於機艙上方的行李架，僅能放置於座椅前方口袋等乘客伸手可及的空間。

報導指出，隨著國內最大航空公司大韓航空、韓亞航空在內的韓進集團5家公司也禁止使用行動電源，預料其他航空公司也將加入禁用行列。

機艙 航空公司 大韓航空 南韓 行動電源 釜山航空 濟州航空

相關新聞

美攀岩高手無任何防護裝備 1月24日挑戰徒手獨攀台北101

台北101大樓高1667呎(508.2公尺)，傲然屹立於台灣台北城市天際線之上，十多年來一直都吸引著美國極限攀岩家阿利克...

奧斯卡入圍名單揭曉 「罪人」16項創紀錄 華裔導演趙婷角逐最佳導演

2026年第98屆奧斯卡金像獎22日公布入圍名單，「罪人」以16項提名成為入圍大贏家，創下奧斯卡入圍紀錄；才拿下金球獎最...

《黑白大廚2》階級之戰背後的「世代悲歌」更動人

「我不是能做出卓越美食的人，我只是隱藏在全國各地，努力做好廚房工作的一員。」南韓料理競賽實境節目《黑白大廚》上周播出第二季最終戰。冠軍的得獎感言是一首「世代悲歌」，嘲弄了主流餐飲價值觀，也嘲弄了菁英成功主義。

「一副售價2.4萬」馬克宏爆紅墨鏡來自這品牌 自費購買拒贈送

法國總統馬克宏在瑞士達沃斯演說時戴著帥氣藍墨鏡，意外成為全場焦點並在社群爆紅。這款墨鏡如今湧入大量詢問訂單，讓擁有此法國...

遊覽車撞貨車！14名陸遊客在俄羅斯遇車禍 含駕駛3人死亡

綜合俄羅斯媒體及澎湃新聞報導，一輛載有14名中國遊客的大型遊覽車，22日在俄羅斯遠東地區的濱海邊疆區與貨車相撞，截至發稿...

