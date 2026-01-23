赴韓旅客注意！大韓航空等5家南韓航空 26日起機內禁用行動電源

韓聯社23日報導，包括大韓航空在內，南韓韓進集團旗下5家航空公司宣布，將自26日起全面禁止在機艙內使用行動電源，僅允許單純攜帶。

這五家航空公司分別為大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空與首爾航空，旗下國內線與國際線客機機艙內自當天起，均禁止在機艙內使用行動電源替手機、平板電腦、筆記型電腦、數位相機等電子裝置充電。

朝鮮日報報導，南韓國內外航空公司考量近期機艙內行動電源火災事件頻傳，正擴大禁止在機艙內使用行動電源。易斯達航空（Eastar Jet）2025年10月率先在南韓國內禁止機艙內使用行動電源，濟州航空也自本月22日起跟進。

不過，乘客仍可攜帶行動電源登機，但須遵守機艙攜帶規定中明訂的容量與數量限制，並在登機前採取防短路措施，例如在行動電源接頭貼上絕緣膠帶，或將行動電源逐一放入塑膠袋或獨立收納袋中保管。

採取上述措施的行動電源在機艙內禁止充電與使用，僅能隨身攜帶，也不得存放於機艙上方的行李架，僅能放置於座椅前方口袋等乘客伸手可及的空間。

報導指出，隨著國內最大航空公司大韓航空、韓亞航空在內的韓進集團5家公司也禁止使用行動電源，預料其他航空公司也將加入禁用行列。