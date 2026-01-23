日本調整外國人政策 擬10年以上才能取得國籍

快訊

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本政府今天於首相官邸舉行會議，相關部會研討外國人政策，政府擬將原本取得國籍的5年標準提高至10年，與永居許可一致；另外也會將外國人取得土地的標準嚴格化。

根據時事通信社報導，日本政府今天召開檢討外國人政策的相關會議，將於今年夏天彙整在日外國人取得土地的相關法律基本架構，納入日本國籍取得嚴格化的內容。

報導指出，因為部分外國人出現偏離法律與規則的行為，制度被不當利用，造成國民不安及不公平感。對策中提及，「我國所追求的，是國民與外國人雙方都能安全、安心生活、共同繁榮的社會」。

取得日本國籍的年限部分，目前居住5年以上可取得國籍，不過政府研議把居住年限延長到與永久居留許可一致的「原則10年以上」。

針對外國人取得土地的問題，因為目前有使用目的不透明、投機性購買的疑慮，日本政府將參考國外案例重新研擬，預計最快於2月成立專家會議，展開具體討論。

同時日本政府也會強化針對外國人積欠醫療費的對策，若有積欠醫療費的外國人，入境審查標準將從「20萬日圓以上」調整至「1萬日圓以上」。

外國人 日本 國籍

