快訊

逛遍全世界好市多？鐵粉飛越半個地球旅行「朝聖」 見日韓1景象驚呆

寒風刺骨凍末條！靠厚重衣物不夠 襪子裡塞1食材竟能保暖禦寒

「一副售價2.4萬」馬克宏爆紅墨鏡來自這品牌 自費購買拒贈送

中央社／ 羅馬22日專電
法國總統馬克宏在瑞士達沃斯演說時戴著帥氣藍墨鏡，意外成為全場焦點並在社群爆紅。圖／路透
法國總統馬克宏在瑞士達沃斯演說時戴著帥氣藍墨鏡，意外成為全場焦點並在社群爆紅。圖／路透

法國總統馬克宏在瑞士達沃斯演說時戴著帥氣藍墨鏡，意外成為全場焦點並在社群爆紅。這款墨鏡如今湧入大量詢問訂單，讓擁有此法國品牌的義大利企業家福爾契笑開懷，他透露墨鏡是馬克宏自費購買，未接受廠商贈送。

馬克宏（Emmanuel Macron）20日在達沃斯（Davos）發表演說時，戴著飛行員墨鏡上台引發熱議。連美國總統川普發言時也忍不住打趣，他注意到馬克宏上台時「戴著那副帥氣的墨鏡」。

根據馬克宏辦公室說明，馬克宏在室內演講也戴太陽眼鏡，是因眼睛有血管破裂。此一小插曲，讓義大利企業家福爾契（Stefano Fulchir）成為意外贏家。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，福爾契是iVision Tech公司老闆，該公司2023年收購法國品牌亨利朱利安（Henry Jullien）。馬克宏戴的爆紅墨鏡是該品牌的Pacific S01，售價659歐元（約新台幣2萬4400元）。

報導引述福爾契說：「我們平均每年生產100副Pacific眼鏡，但由於這次廣告宣傳，我們可能不得不生產1000副，因為現在每個人都想買同樣的眼鏡。」

福爾契表示，早在2024年，馬克宏就訂購這副墨鏡贈送一位部長，之後馬克宏又想買一副給自己，「馬克宏堅持眼鏡必須完全在法國手工製作，並拒絕由廠商贈送，選擇自掏腰包購買」。

晚郵報指出，馬克宏戴著「飛行員眼鏡」展現在格陵蘭議題的強硬立場，被許多網友比喻有如電影「捍衛戰士」（Top Gun）。「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯（Tom Cruise）當初在電影裡戴的雷朋（Ray-Ban）飛行員墨鏡，也帶動市場熱銷風潮。

報導指出，馬克宏先前曾開玩笑地談到自己的眼疾，說這狀況會持續一段時間，並稱就像電影「洛基第三集」（Rocky III）的主題曲「猛虎之眼」（Eyeof the Tiger），這也是法國意志力的象徵。

編輯推薦

馬克宏 義大利 法國 眼鏡

延伸閱讀

貝森特達沃斯年會談晶片 再點名台灣

川普曝光法國總統馬克宏私訊 還批「這國」愚蠢又軟弱

川普公開馬克宏私訊！狠酸「他快下台了」威脅對法國酒課200%關稅

農民強烈反彈 馬克宏表態反對歐盟與南美貿易協議

相關新聞

逛遍全世界好市多？鐵粉飛越半個地球旅行「朝聖」 見日韓1景象驚呆

華爾街日報21日報導，好市多在全球13個海外市場插旗，忠實的美國會員也一路跟隨。在網上搜尋瑞典或台灣的好市多，不難看到顧...

「一副售價2.4萬」馬克宏爆紅墨鏡來自這品牌 自費購買拒贈送

法國總統馬克宏在瑞士達沃斯演說時戴著帥氣藍墨鏡，意外成為全場焦點並在社群爆紅。這款墨鏡如今湧入大量詢問訂單，讓擁有此法國...

遊覽車撞貨車！14名陸遊客在俄羅斯遇車禍 含駕駛3人死亡

綜合俄羅斯媒體及澎湃新聞報導，一輛載有14名中國遊客的大型遊覽車，22日在俄羅斯遠東地區的濱海邊疆區與貨車相撞，截至發稿...

無可取代的文化橋梁 白嘉琳譯台灣文學：讀者喜愛就會關心這個國家

德國資深譯者白嘉琳（Karin Betz）從翻譯三毛作品開始，將台灣文學帶到德語世界，現正翻譯楊双子「臺灣漫遊錄」。她認...

澳洲東南部小鎮槍擊案3死1傷 據傳凶手仍在逃

澳洲警方表示，新南威爾斯州（New South Wales）一座小鎮今天發生槍擊案，造成3人喪命、1人受傷

昔日生活採買天堂歇業逾10年 印度德里「超級市場」將翻新

印度新德里市政委員會將對市中心康諾特廣場（Connaught Place）指標性建築「超級市場」（Super Bazar...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。