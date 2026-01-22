昔日生活採買天堂歇業逾10年 印度德里「超級市場」將翻新

印度新德里市政委員會將對市中心康諾特廣場（Connaught Place）指標性建築「超級市場」（Super Bazar）改建方案作審查，一旦通過將進行全面翻修。

「超級市場」位於德里市中心黃金地段，於1966年開始營業，是一棟地上6層的建築，過去是中產階級購物的首選之地，在當地零售業發展史中扮演重要角色。

印度新聞信託社（PTI）報導，「超級市場」改建案將提交新德里市政委員會（New Delhi Municipal Council）審議，一名官員表示：「最終決定很快就會出爐，但執行的具體時間表還不確定，不過一旦獲得批准，改建工程將會立即啟動。」

印度與巴基斯坦於1965年爆發第2次印巴戰爭，新德里市政委員會於隔年創建由政府營運的一站式購物商場「超級市場」，希望藉由向民眾提供補貼，來控制通貨膨脹。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，當時設立「超級市場」，是為了讓日用品的價格能更親民，補貼的商品從一開始的糖、棕櫚油、印度國有電子公司HMT製的手錶，到後來的電腦，幾乎所有那段時間民眾所需的東西都能在「超級市場」買到。

到了1990年代中期，由於管理不善、人員過剩、營運資金不足、商業模式過時，「超級市場」聲望開始逐步下滑，最終於2002年歇業，之後就一直處於閒置狀態。

經過幾十年，「超級市場」所在的康諾特廣場，成為觀光客到新德里旅行必遊的一個景點，使地區身價水漲船高，成為全印度高檔的商業地段之一。

一名官員告訴印度斯坦時報，「超級市場」所在地，是印度政府土地暨發展辦公室（Land and Development Office）於1962年畫出的，當時規定這塊地須用於商業用途，所以未來即便重建，仍會作為購物中心。