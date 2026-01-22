澳洲東南部小鎮槍擊案3死1傷 據傳凶手仍在逃
澳洲警方表示，新南威爾斯州（New South Wales）一座小鎮今天發生槍擊案，造成3人喪命、1人受傷。
警方聲明寫道，接獲槍擊案通報後，緊急救難人員趕往卡傑利戈湖鎮（Lake Cargelligo）的一處住址。
澳洲警方指出，現場3人身亡，包含2位女性和1名男性，另有1位傷勢嚴重的男子被送往醫院，但狀況穩定。
美聯社報導，犯案槍手似乎仍在逃，尚未遭逮捕。
澳洲警方敦促民眾避免前往事發區域，並呼籲當地居民不要外出。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言