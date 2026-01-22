澳洲東南部小鎮槍擊案3死1傷 據傳凶手仍在逃

快訊

中央社／ 雪梨22日綜合外電報導
澳洲警方表示，新南威爾斯州（New South Wales）一座小鎮今天發生槍擊案，造成3人喪命、1人受傷。示意圖／ingimage
澳洲警方表示，新南威爾斯州（New South Wales）一座小鎮今天發生槍擊案，造成3人喪命、1人受傷。

警方聲明寫道，接獲槍擊案通報後，緊急救難人員趕往卡傑利戈湖鎮（Lake Cargelligo）的一處住址。

澳洲警方指出，現場3人身亡，包含2位女性和1名男性，另有1位傷勢嚴重的男子被送往醫院，但狀況穩定。

美聯社報導，犯案槍手似乎仍在逃，尚未遭逮捕。

澳洲警方敦促民眾避免前往事發區域，並呼籲當地居民不要外出。

澳洲 槍擊

