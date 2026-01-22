無可取代的文化橋梁 白嘉琳譯台灣文學：讀者喜愛就會關心這個國家

快訊

中央社／ 柏林22日專電
資深德中譯者白嘉琳曾翻譯多部中港台經典文學作品，包括諾貝爾得主莫言作品「檀香刑」、科幻小說作家劉慈欣「三體」系列、西西「我城」，目前正翻譯楊双子「臺灣漫遊錄」德譯本。圖／中央社
德國資深譯者白嘉琳（Karin Betz）從翻譯三毛作品開始，將台灣文學帶到德語世界，現正翻譯楊双子臺灣漫遊錄」。她認為文學作品是具象一地文化的載體，若透過翻譯讓德語讀者愛上台灣文學，讀者就會想了解作家生活的地方，關心這塊土地的未來。

在德國談起華語文學，白嘉琳是一個無法忽略的名字。從諾貝爾文學獎得主莫言、異議作家劉曉波，到科幻小說家劉慈欣與武俠小說家金庸，橫跨不同世代與文類的華語文學作品，透過白嘉琳之手譯成德文，走向擁有超過2億人口的德語閱讀市場。

2024年，白嘉琳以香港作家西西小說「我城」德譯本，榮獲德國布萊姆翻譯獎（Helmut M. Braem-Übersetzerpreis），表彰她長年對文學翻譯的貢獻。

目前正投入翻譯台灣作家楊双子「臺灣漫遊錄」德文版的白嘉琳，日前抽空接受中央社訪問，談起她與台灣文學的緣分，故事得從三毛說起。

●從三毛開始 步入台灣文學翻譯

「我1991年在中國留學的時候，正好是三毛過世的那一年。」白嘉琳回憶，當時身邊的朋友不斷談論三毛，讓她開始注意到這位來自台灣、在整個華語世界擁有高度影響力的作家。

她不理解的是，像「撒哈拉的故事」這樣以女性生命經驗為核心、同時涉及殖民與跨文化生活的作品，對西方讀者而言具有高度共鳴性，卻遲遲沒有德文譯本。

於是她開始自行翻譯，並主動向德國出版社提案、推薦三毛的著作。白嘉琳說，正是在這個過程中，她愈發確信，文學能帶領讀者進入一個社會的日常，理解人們如何生活、如何思考，「這是旅遊指南或國際新聞報導無法取代的，理解陌生之地的方式」。

這樣的信念也逐漸形塑她近年愈來愈聚焦台灣文學的翻譯方向。她指出，德語市場長期以來翻譯的華語文學，多半來自中國大陸，台灣作品的能見度相對有限，但這並不代表台灣文學創作能量不足。

「其實現在有很多非常有意思、也非常成熟的文學作品來自台灣。」白嘉琳說，台灣文學在題材與書寫方式上，往往更貼近年輕世代關心的議題，也更自然地處理性別、身分與社會價值等問題。

以LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒與其他）題材為例，她提到，台灣文學已經不刻意標籤性別或同志題材，而是自然融入小說或影劇作品人物關係與敘事之中，更像在寫日常生活。而類似主題在中國雖然也見得到，但在出版與流通上更為困難。

●文化橋梁 將台灣具體呈現在德國讀者眼前

白嘉琳認為小說是無可取代的文化傳播橋梁，能讓遙遠的事物具體而微地呈現在讀者的閱讀想像中。

前年她翻譯台灣作家蕭瑋萱犯罪小說「成為怪物以前」，書中一段描寫「在寺廟入口處，有人玩著兩塊半月形的木片」，讓她在初讀時完全無法想像那是什麼。「後來我才知道，那其實是台灣很常見的祈願方式，擲筊。」

白嘉琳指出，這類文化細節意味著大量查證與理解工作，但也正是翻譯最有價值之處。「這些細節讓一個社會變得具體，讓讀者知道，在宗教信仰中人們的日常互動。」

她也提到，近年台灣文學在語言層面上的變化相當明顯。相較於以中文為核心的書寫，愈來愈多台灣作家有意識地在作品中融入台語、日語或英語元素，語言本身成為身分與歷史的承載體。

「不過這對翻譯也帶來很大的挑戰。」白嘉琳坦言，台語在研究與工具書資源上仍相對有限，她往往只能透過詢問朋友或與作者討論來理解語境，但她也認為，正是這種語言的多元與複雜性，構成台灣文學在華語世界中的獨特性。

●無懼翻譯異議作家作品 文學讓德語讀者關心台灣

長年翻譯各地華語文學的白嘉琳，並不以對立方式看待台灣、中國大陸與香港的書寫。她認為，這些作品共享某種語言文化空間，卻在不同歷史經驗與社會條件的影響下，發展出各自獨特的文學面貌。

過去曾翻譯不少廖亦武等中國流亡作家作品，記者好奇她是否曾擔憂翻譯中國出版品的工作受影響？白嘉琳坦言，「我過去確實想過，未來還能不能再去中國。」

不過，對風險的顧慮從未讓她停下腳步，甚至進一步接下流亡作家在德國書業和平頒獎典禮的翻譯工作。她認為，文化交流本身就是理解彼此的關鍵，「譯者的責任不是選邊站，而是呈現不同聲音的複雜性」。

目前她正投入翻譯楊双子「臺灣漫遊錄」的德文版，這部作品結合殖民歷史、語言轉換與女性視角，在白嘉琳看來，正好展現台灣文學如何以自身經驗回應世界，也讓德語讀者有機會理解台灣複雜而細緻的歷史層次。

「如果德國讀者愛上一位台灣作家、台灣文學，他就會開始想了解這個地方，甚至關心它的未來。」白嘉琳說，這正是她持續翻譯台灣文學的最大動力。

德國資深譯者白嘉琳（中）翻譯之餘，也在德國向當地讀者介紹台灣作家和文學作品，以譯者角度拉近台德間距離。圖／中央社
德國資深譯者白嘉琳參加德國書展，向民眾介紹台灣獨特文化擲筊。圖／中央社
目前德國每年出版的新書中，約85%為德語原創書籍，翻譯作品僅15%，其中7成來自英語世界，亞洲語言作品不到3%。圖為柏林一家書店。圖／中央社
