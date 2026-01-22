快訊

逛遍全世界好市多？鐵粉飛越半個地球旅行「朝聖」 見日韓1景象驚呆

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
好市多美國紐約市史坦頓島一間門市內，顧客正在購物，攝於16日。圖／路透

華爾街日報21日報導，好市多在全球13個海外市場插旗，忠實的美國會員也一路跟隨。在網上搜尋瑞典或台灣的好市多，不難看到顧客以近乎驚嘆的口吻介紹當地門市。旅客們一邊蒐集各地限定的特色紀念品、撫慰鄉愁，一邊研究一個迫切的問題：這裡的熱狗，和家鄉的一不一樣？

明尼蘇達州布朗斯維爾（Brownsville）居民、58歲的庫雅克（Annette Kujak）已經退休，日本之行是她一生中最重要的一趟旅行。她迷上東京的古老寺廟、大阪的霓虹燈及奈良的鹿群；而她旅程中的另一個亮點，則是日本的好市多。她形容，那棟坐落在郊區、被與家鄉所見無異的灰色柏油路環繞的混凝土方盒建築，「地位與那些寺廟不相上下」。

有些人或許會問，為什麼好市多的粉絲要飛越半個地球，去造訪一座和家鄉幾乎一模一樣的「過度消費殿堂」？他們的回答是：還有什麼方式，能比看看當地人如何大量採購，更能理解一種文化？

66歲的休士頓退休人士布羅（Tommy Breaux）直言，與其在羅浮宮外排隊兩個小時，他寧可多花時間與交通成本，前往法國的好市多。布羅與另一半特雷邦（Danny Terrebonne）曾專程開車前往巴黎近郊的維勒邦（Villebon-sur-Yvette）分店，觀察當地人對美式鬆餅與蘋果派的喜愛，並對堆積如山的鵝肝醬感到驚訝。兩人也曾在澳洲展開類似的「朝聖」，對一種名為「雞肉鹽」（chicken salt）的調味料感到困惑，並看到成箱販售、袋鼠造型、同樣是雞肉口味的馬鈴薯點心。

這些超級粉絲自稱「好市多人」（Costconians），而他們朝聖海外分店的機會正持續增加。好市多高層近期表示，在公司計畫每年新增的約30家門市中，約有一半將設於海外。遊客往往會立刻發現，這些國際分店幾乎是家鄉門市的翻版；冰島分店或許販售魚乾，但混凝土地板、旋轉烤雞，以及成堆的科克蘭（Kirkland）牛仔褲，依舊散發著濃厚的美國風情。

47歲的房地產經紀人葉喬伊（Joy Yip）近日造訪好市多位於東京近郊的分店，對她而言，全球門市高度一致的樣貌，就像是一條「安全毯」。她說：「我們身處一個全新的國家，但看到熟悉的事物，就會感到安心。」

不過，與她在加州埃爾克格羅夫（Elk Grove）的老家不同，那裡每次走進賣場前都得先在停車場做好心理準備，葉喬伊在日本與南韓見證幾乎不可能發生的景象：領取試吃時，顧客竟然會乖乖排隊，「不會看到五千人一窩蜂衝向試吃人員。」

明尼蘇達州的庫雅克早在展開為期12天的日本行程前，就已開始規畫造訪當地的好市多，還特地準備兩個空行李箱，好把戰利品帶回家。最近一個下午，她與丈夫及已成年的兒子，從東京迪士尼樂園附近的飯店出發，搭乘約40分鐘的火車前往好市多。庫雅克甚至還沒踏進賣場就已心動：這家門市共有兩層樓，並設有專門設計、可固定購物車的移動坡道。曾任資深照護工作人員的她直言：「誰不想要一家兩層樓的好市多呢？」

進入賣場後，庫雅克大肆採買化妝品，並在即食泡麵區前猶豫不決，59歲的丈夫史蒂夫（Steve Kujak）則把重心放在試吃品上，也找到各國好市多熱狗究竟有何不同的答案。這名化學家表示：「我們原本以為會是一樣的，但其實不同。在美國，肉會磨得非常細，這裡的口感比較有顆粒感。」

真正的亮點其實是水果。史蒂夫試吃的綠葡萄又大又多汁，是他記憶中最好吃的。然而，當他回頭再拿一份時，卻被眼前的告示牌嚇了一跳，上頭寫著：產地美國。

