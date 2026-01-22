印尼發現世界最古老洞穴壁畫 為人類遷徙史提供線索

快訊

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導

科學家今天表示，在印尼一處洞穴牆上發現的紅色手印輪廓，是迄今為止發現最古老的岩石藝術，這項發現也為早期人類如何遷徙至澳洲提供了線索。

根據印尼和澳洲考古學家團隊發表在「自然」（Nature）期刊上的研究，這項洞穴藝術可追溯至距今至少6萬7800年前。

研究共同作者、澳洲格里菲斯大學（GriffithUniversity）的歐伯特（Maxime Aubert）告訴法新社：「我們在印尼已經工作很長一段時間了。」

這次，他們根據研究主要作者、印尼考古學家歐克塔維亞納（Adhi Agus Oktaviana）的建議，前往蘇拉威西省（Sulawesi）穆納島（Muna）上的洞穴探險。

歐伯特表示，他們發現了「可能是用紅赭石製作的負像手印輪廓」。

這位加拿大籍的考古學家補充說，其中一隻手的指頭被「修飾成爪子般的尖狀，這是一種只在蘇拉威西地區才見過的繪畫風格」。

為了確定這些藝術的年代，團隊從「洞穴爆米花」（cave popcorn）上採集了5毫米的樣本；所謂的洞穴爆米花是在石灰岩洞穴牆壁上形成的方解石小團塊。

接著，他們用雷射照射岩石層，測量鈾元素隨時間衰變的程度，並與一種更穩定的放射性元素「釷」進行比較。

歐伯特解釋說，這種「非常精確」的技術為科學家們提供了這幅畫作明確的最低年代。

這幅印尼模板畫有6萬7800年歷史，比在西班牙一個洞穴中發現、被認為是尼安德塔人（Neanderthals）所作的其他手印模板還要古老1000多年。不過，研究提醒說，西班牙那處洞穴藝術的年代測定「一直存在爭議」。

這項新發現也比同一個團隊先前在蘇拉威西地區發現的藝術還要早了1萬5000多年。

科學家們也確定，穆納島的這座洞穴在很長一段時間內曾被多次用於岩石藝術創作。歐伯特說，一些古老的藝術甚至在長達3萬5000年後還被覆蓋上新的畫作。

●人類遷徙路線的南北之謎

除了創下新紀錄外，印尼洞穴這項藝術也為一個長久以來的歷史謎團提供了線索。

關於智人最初如何從亞洲遷徙到澳洲，科學家們一直意見分歧。

他們可能採取了北向路線，乘船經過包括蘇拉威西在內的印尼群島，前往巴布亞紐幾內亞。

這些古人類接著可能走完剩下的路程。當時，巴布亞紐幾內亞和澳洲都是一個名為莎湖陸棚（Sahul）的超級大陸的一部分。

或者，遷徙者也可能採取了南向路線，途經蘇門答臘（Sumatra）、爪哇（Java）和峇里島（Bali），然後前往帝汶（Timor），接著需要再乘船才能最終抵達澳洲。

歐伯特說：「這些畫作為現代人類當時已出現在這些印尼島嶼上，提供了第一個證據。」

他表示，這項發現也「強化了一種觀點，即人類可能是大約在6萬5000年前經由巴布亞抵達澳洲」。

但他補充表示，不能排除當時也有其他人正透過南向路線前往澳洲。

研究人員也表示，這些畫作極有可能是由與澳洲原住民祖先有密切關聯的族群所創作。

