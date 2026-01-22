法國乳業龍頭嬰兒奶粉疑含毒素 台灣列受影響國家之一

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導

法國乳製品龍頭企業拉克塔利斯公司今天宣布，因擔心嬰兒配方奶粉產品含有毒素，正召回在法國、中國、澳洲、墨西哥等國銷售的多批產品。一名發言人告訴法新社，台灣也是受影響國家之一。

法新社報導，拉克塔利斯公司（Lactalis）表示，公司正主動召回6批Picot嬰兒奶粉，這些奶粉在藥房及大型零售店有販售，原因是供應商提供的原料中含有仙人掌桿菌毒素（cereulide）。

據報導，仙人掌桿菌毒素是一種可引起腹瀉及嘔吐的毒素。拉克塔利斯未公開受污染原料供應商的名稱。該公司公布了6個批號，但強調其他批次均安全。

一名發言人告訴法新社，除了法國以外，受影響國家包括澳洲、智利、中國、哥倫比亞、剛果共和國、厄瓜多、西班牙、馬達加斯加、墨西哥、烏茲別克、秘魯、喬治亞、希臘、科威特、捷克共和國和台灣。

據稱，在上述所有國家，僅召回「少數批次」。

