改變全球人生活！GPS之母、美國數學家韋斯特逝世 享耆壽95歲

有「GPS之母」美譽的美國數學家韋斯特（Gladys West）17日在家人陪伴中過世，享耆壽95歲。她生前建構一個非常詳細且精確反映地球實際形狀的數學模型，成為全球衛星定位系統（GPS）的技術骨幹。

根據衛報（The Guardian）報導，韋斯特未曾料到自己在美國海軍基地默默的工作，竟會改變全球民眾的生活。

韋斯特1930年10月27日出生於維吉尼亞州，在種族隔離時期的美國南方長大，曾在家中菸草小農場幫忙。由於學業成績十分優異，她取得維吉尼亞州立學院（現為維吉尼亞州立大學）獎學金，並獲數學學士和碩士學位。

1956年，她受聘於位於維吉尼亞州達格倫（Dahlgren）的海軍試驗場（Naval ProvingGround），也就是現在稱為海軍水面作戰中心（NavalSurface Warfare Center）的達格倫分部，成為試驗場第2位被聘用的非裔女性。

她的工作是找出測量和模擬地球形狀的方法。韋斯特收集並分析來自衛星的數據，所建構的數學模型最終促成GPS的誕生。

美國線上（AOL）20日報導，韋斯特70歲時決定繼續深造，在維吉尼亞理工大學（Virginia Tech）攻讀博士，期間儘管經歷中風和其他健康方面的挑戰，最終還是完成博士學位。

維吉尼亞州議會2018年通過決議，表彰韋斯特的職業生涯和成就，包括在維吉尼亞州達格倫基地任職42年、在衛星技術領域的研究以及她繼續深造的決定。同年韋斯特也入選美國空軍名人堂（United States AirForce Hall of Fame）。

韋斯特在「維吉尼亞水星報」（Virginia Mercury）去年刊出的專訪中說：「我很高興能夠有所貢獻。我當初在工作的時候，從沒想過GPS會被用在民間領域。很高興看到它被以各種方式運用，而我大概也無法想像它被運用的廣泛程度。」

儘管韋斯特對自己在GPS開發中所做的貢獻感到無比自豪，她本人卻不使用GPS，而是更喜歡紙本地圖。她說，「我是個實務型，凡事喜歡實際操作的人。如果我能看到道路、看到它在哪裡轉彎、通往哪裡，我會更有把握。」

維吉尼亞州立大學20日也在社群平台X發文，沉痛悼念校友韋斯特的逝世。「她是一位開拓者，其卓越才華對現代GPS技術的發展做出傑出貢獻。她追求卓越、勇於創新、樂於奉獻的精神將永遠激勵維吉尼亞州立大學全體師生。」

This morning the world lost a pioneer in Dr Gladys West, she passed peacefully alongside her family and friends and is now in heaven with her loved ones. We thank you in advance for all of the love and prayers you have and will continue to provide pic.twitter.com/FJ3aGfEiHP — Dr. Gladys B. West (@DrGladysBWest) 2026年1月18日

