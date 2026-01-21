貝克漢家族破裂！布魯克林發長文決裂父母 心理專家這樣分析

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
2023年時布魯克林還帶著妻子妮寇拉陪同父母出席活動。圖／美聯社

足球巨星大衛・貝克漢（David Beckham）的長子布魯克林・貝克漢（Brooklyn Beckham），昨（20）日在Instagram發布長達六頁的限時動態痛批父母。他不只公開表示不願與家人和解，更控訴父母不當行為，英國媒體也邀請心理學專家分析其背後行為原因。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，早在2022年布魯克林和美國富豪千金妮寇拉・佩茲（Nicola Peltz）結婚時，家族就開始產生裂痕。布魯克林表示，母親維多利亞原本答應用同名品牌為新娘設計禮服，卻在最後關頭取消，婚禮當天她還插手破壞了新人的第一支舞，讓布魯克林感到十分不滿。布魯克林與妻子後來在2025年低調重辦誓約儀式。

布魯克林坦言，自己從小到大生活在「以形象與公關為優先」的家庭中，家人透過媒體塑造形象、要求配合公開活動與社群貼文，這種「表演式的家庭關係」讓他備感壓力。他指出，自己因此受嚴重焦慮症所苦，一直到和妻子在一起以後才感到「平靜和解脫」。

布魯克林否認自己「被妻子操控」，反而說自己過去多年是「被父母控制」。他希望未來和妻子能遠離媒體，不用再注意形象，能過著平凡、平靜的家庭生活。

心理學家布里托（Patricia Britto）分析，婚姻常促使個人重新劃定家庭界線，對高度介入、形象導向的家庭來說，就容易引發劇烈衝突。另一位諮商師貝克（Sally Baker）則表示，布魯克林之所以撰寫這段內容，與身為丈夫的角色有關。布魯克林應該是認為自己身為丈夫，要擔任保護者、支持者的角色，所以為了保護妮寇拉，才會發文和父母撕破臉。

貝克將布魯克林與脫離英國王室的哈利與梅根做比較，當初哈利和梅根也是因不滿媒體騷擾，認為承受巨大壓力，因而選擇退出王室。布魯克林成年以後，終於有能力經營自己的婚姻，也有足夠的聲望能為自己發聲，因此選擇打破正面家庭形象的假象。目前貝克漢夫婦還未對兒子的發言做出回應，一家人是否就此破裂，仍有待後續觀察。

貝克漢

