快訊

明天低溫探8度…高山有望降雪 下周緊接另波東北季風「北部再降溫」

光寶科重訊宣布「公開收購宇智網通」 瞄準AI帶動網路流量成長

蓋茲基金會OpenAI斥資15.8億 推動非洲AI醫療發展

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導

蓋茲基金會和OpenAI宣布建立一項5000萬美元（約新台幣15.84億元）的合作計畫，旨在幫助非洲國家利用人工智慧（AI）改善其醫療體系。

路透社報導，這項名為Horizon1000的計畫將與非洲各國政府和醫療界領袖合作，共同探索如何妥善運用AI技術，計畫首先在盧安達辦理。

微軟共同創辦人暨億萬富豪慈善家比爾．蓋茲（Bill Gates）在宣布該計畫啟動的部落格文章中表示：「在醫療工作者嚴重短缺、醫療衛生系統基礎設施匱乏的貧困國家，AI可以徹底改變現狀，擴大優質醫療服務的覆蓋範圍。」

他曾多次將AI描述為有史以來最具變革性的技術之一，並稱在專業醫療人員嚴重不足的地區，AI的作用尤為突出。他指出，根據估計，撒哈拉以南的非洲地區目前缺少約600萬名醫療衛生從業人員。

蓋茲基金會先前已啟動多項AI計畫，去年也在盧安達首都基加利（Kigali）建立了一個AI醫療中心。

比爾．蓋茲表示，Horizon1000的目標是在2028年底前觸及多個非洲國家的1000家基層醫療診所及其周邊社區。

這項計畫的發布，正值許多低收入國家面臨國際援助預算大幅削減之時。比爾．蓋茲去年12月表示，援助縮減已導致本世紀以來首次出現因為可預防因素死亡的兒童人數增加的情況。

非洲 加利

延伸閱讀

能源成瓶頸…OpenAI拚自行負擔用電成本 公布星際之門社區倡議

依瀏覽量計費 OpenAI啟動聊天機器人廣告試行

動物園響應國際斑馬日 挑戰認「馬」有機會獲限量徽章

OpenAI硬體裝置鴻海代工 第一年出貨量上看5,000萬台

相關新聞

貝克漢家族破裂！布魯克林發長文決裂父母 心理專家這樣分析

足球巨星大衛・貝克漢（David Beckham）的長子布魯克林・貝克漢（Brooklyn Beckham），昨（20）日在Instagram發布長達六頁的限時動態痛批父母。他不只公開表示不願與家人和解，更控訴父母不當行為，英國媒體也邀請心理學專家分析其背後行為原因。

離婚請三思？南韓要求夫妻先做教育「離婚熟慮期」

比較南韓和新加坡，兩者也都嘗試在離婚程序中加入熟慮或教育機制，但採取的邏輯與中國大不相同。南韓於2008年將《民法》第836-2條加入「離婚熟慮期」條款，適用於協議離婚意向向法院確認的階段。具體來說，夫妻申請法院確認離婚意願前，必須先經過一定期限：若有未成年子女，等待3個月；若無子女，等待1個月。在此期間，法院會與雙方協商子女監護與撫養問題，並要求雙方提交親職計畫；若計畫內容不符合子女最佳利益，法院可要求修改，甚至拒絕確認離婚意向。

義「時尚帝王」范倫鐵諾辭世 享壽93歲 經典紅禮服征服好萊塢天后巨星

義大利時裝大師范倫鐵諾（Valentino Garavani）19日辭世，享壽93歲，全義向這位時尚界「末代帝王」致哀。...

俄中高層級大型合作案 預計今年首度公開「史達林與毛澤東通信」

俄媒報導，俄羅斯聯邦檔案署長阿爾提佐夫19日表示，俄羅斯與中國的檔案學家正推動一項高層級大型合作方案，預定今年內將首度公...

離婚請三思？韓國定「離婚熟慮期」先教育夫妻

南韓於2008年將《民法》第836-2條加入「離婚熟慮期」條款，適用於協議離婚意向向法院確認的階段。具體來說，夫妻申請法院確認離婚意願前，必須先經過一定期限：若有未成年子女，等待3個月；若無子女，等待1個月。在此期間，法院會與雙方協商子女監護與撫養問題，並要求雙方提交親職計畫；若計畫內容不符合子女最佳利益，法院可要求修改，甚至拒絕確認離婚意向。

不是越大包越划算 外媒點名好市多9類地雷商品

不少消費者到好市多採購時，容易被「大包裝＋低單價」吸引，認為一次買多更划算，但美國財經網站指出，若家庭人口不多或保存條件有限，部分商品反而容易因放到過期或變質而造成浪費，等同「花錢買報廢品」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。