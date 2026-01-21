好萊塢掀禁食祈禱活動 混亂中尋求內在安穩

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】一起參加但以理禁食挑戰！美國好萊塢多位藝人引領「但以理禁食」祈禱活動，鼓勵信徒透過克制飲食或屏除生活雜念，並強化與上帝的信仰連結。活動中，除了攝取蔬果與五穀類等清淡食物外，參與者也要反思關於信仰勇氣與靈性紀律的聖經教導，以追求內心平靜安穩的力量。

但以理禁食活動

《基督教廣播網》報導，美國好萊塢明星普瑞特 (Chris Pratt) 和希頓 (Patricia Heaton) 以聖經為基礎，其透過祈禱應用程式帶領粉絲進行為期21天的「但以理禁食」。其中，包括在《The Chosen》飾演耶穌的影星魯米 (Jonathan Roumie) 等藝人皆公開支持此計畫，強調節制能為人帶來勇氣與靈魂的平靜。

但以理禁食 (Daniel Fast) 是一種以植物性食物為主、限制精緻食物和刺激物的禁食方式，核心精神是禁吃肉類、甜品、美酒等佳餚，只吃蔬菜、水果、全穀物和水，目的是為了專注於靈性追求而非僅為了健康，通常會持續7到21天。

參與者學習效法聖經人物但以理，除了調整飲食攝取蔬果與穀物外，更要遠離科技產品和購物等日常誘惑，以強化個人與神的關係。這項活動旨在將禁食轉化為一種自我磨練，幫助追隨者在混亂的世界中找到寧靜。

Hallow祈禱挑戰

《Aleteia》報導，這項祈禱挑戰由天主教應用程式Hallow所發起，參與者不僅需要禁食，還要戒除可能分散他們與神建立更親密關係的習慣。因此，新的一年除了製定新年計劃，更要讓人們重新審視真正重要的事情。

