日本近畿大雪警戒 高速公路可能預防性封閉

中央社／ 東京21日專電

日本國土交通省近畿地方整備局與大阪管區氣象台今天表示，受強烈冬季型氣壓配置影響，福井、兵庫、京都、滋賀等4府縣自今天晚間至明天中午前後，降雪將明顯增強，名神高速公路等主要道路可能實施預防性通行封閉措施。

產經新聞報導，大阪管區氣象台指出，相關地區預計自明天清晨至傍晚，可能出現達警報等級的大雪。受到帶來強降雪的帶狀雲系「日本海極地氣團輻合帶」（JPCZ）影響，平時降雪較少的近畿中部平原地區，也有出現大雪的風險。

氣象單位預估，截至23日上午6時為止的24小時降雪量，近畿北部及中部山區，多的地方可達70公分，平地也可能累積30至70公分積雪。由於冷空氣在25日前後預計持續流入，23日之後仍需保持高度警戒。

近畿地方整備局指出，今天晚間至明天清晨，名神高速公路栗東湖南交流道至一宮交流道路段，以及中國自動車道、北陸自動車道、京都縱貫自動車道、舞鶴若狹自動車道等，實施預防性封路措施的可能性大幅提高，一般國道也可能採取相同措施。

相關單位呼籲民眾隨時留意最新氣象與交通資訊，非必要避免外出，並提前調整行程，確保行車安全。

不僅關西地區，日本今天全國將迎接嚴寒天氣，太平洋側即使短暫天氣晴朗，東海、關東等平原地區也可能飄雪。

氣溫方面，根據日本氣象協會，九州地區至關東最多只有攝氏6至7度，仙台白天即使有陽光，最高氣溫也僅約攝氏1度；東北北部及北海道則多是低於0度的嚴寒氣溫，且受冷風影響，實際體感溫度更低。

