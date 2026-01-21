瑞士跨年火災教訓 義大利滑雪勝地禁室內用仙女棒
在瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）酒吧發生跨年火災事件之後，如今位於白朗峰山腳的義大利滑雪勝地柯馬耶爾（Courmayeur）已明令禁止在室內使用仙女棒及明火物品。
瑞士克蘭蒙丹納的新年夜火災造成40人死亡、116人受傷，死者多數為青少年，包括6名義大利人。當局認為，這場火災是因仙女棒的火星太過靠近天花板，而引燃天花板的隔音泡棉所致。
路透社報導，柯馬耶爾鎮公所今天聲明指出：「凡所有封閉空間，尤其是公共場所，都必須遵守禁止使用明火及煙火物品的規定」。
自克蘭蒙丹納酒吧發生火災後，義大利地方政府已加強對夜店及其他公眾場所的檢查，包括場所容納人數上限、緊急出口及防火安全措施等。
在羅馬，這個月內已有多家夜店和舞廳因未通過安檢而被勒令關閉，包括1960年代有名的老字號夜店Piper在內。
