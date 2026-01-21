曾為獨裁者辯護 智利新任人權、國防部長惹議

快訊

中央社／ 聖地牙哥20日綜合外電報導

智利右派總統當選人卡斯特（Jose Antonio Kast）今天提名兩名曾擔任獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）律師的人士，於3月就職後分別出任國防部長與人權部長。

法新社報導，卡斯特將於3月11日宣誓就職，成為自皮諾契特下台以來智利首位極右派國家元首。皮諾契特當年的殘暴統治，曾為這個南美國家留下難以抹滅的傷痕。

皮諾契特自1973年至1990年實行獨裁統治，造成超過3200人死亡或失蹤，另有數以萬計的人遭到酷刑或監禁。

去年12月以壓倒性優勢贏得大選的卡斯特，本身便是皮諾契特的擁護者。他今天宣布內閣陣容，並稱這是「應對艱困時期的強大團隊」，其中包括68歲的巴羅士（Fernando Barros）出任國防部長，以及53歲的拉巴特（Fernando Rabat）擔任司法暨人權部長。

兩人皆曾是皮諾契特的律師團成員。

卡斯特是憑藉著反犯罪與反移民的情緒浪潮當選的。

民調顯示，超過6成智利民眾認為治安是國家面臨的首要問題。儘管卡斯特在墮胎等諸多社會議題上的立場比大多數智利民眾更為保守，他仍擊敗了左翼對手。

媒體調查揭露，卡斯特的父親出生於德國，曾是希特勒納粹黨的成員，並在二戰期間擔任士兵。卡斯特堅稱自己的父親是被強制徵召的。

根據路透社，卡斯特還任命奎洛斯（Jorge Quiroz）擔任財政部長，以及提名馬斯（Daniel Mas）掌管礦業部。智利是全球最大的產銅國，也是全球第2大鋰產地。

奎洛斯擁有美國杜克大學（Duke University）博士學位，是卡斯特經濟政策的主要顧問。他表示，智利經濟正面臨「衰退」，可透過改善治安、放寬管制、降低企業稅率及實施財政調整來恢復，其中財政調整在大選期間引起爭議。

馬斯是一名企業家，目前擔任智利生產與商業總會（Confederation of Production and Commerce）副會長，長期深耕私部門，曾涉足建築、房地產及金融服務業等領域。他將同時兼任智利經濟發展部長。

離婚請三思？南韓要求夫妻先做教育「離婚熟慮期」

比較南韓和新加坡，兩者也都嘗試在離婚程序中加入熟慮或教育機制，但採取的邏輯與中國大不相同。南韓於2008年將《民法》第836-2條加入「離婚熟慮期」條款，適用於協議離婚意向向法院確認的階段。具體來說，夫妻申請法院確認離婚意願前，必須先經過一定期限：若有未成年子女，等待3個月；若無子女，等待1個月。在此期間，法院會與雙方協商子女監護與撫養問題，並要求雙方提交親職計畫；若計畫內容不符合子女最佳利益，法院可要求修改，甚至拒絕確認離婚意向。

義「時尚帝王」范倫鐵諾辭世 享壽93歲 經典紅禮服征服好萊塢天后巨星

義大利時裝大師范倫鐵諾（Valentino Garavani）19日辭世，享壽93歲，全義向這位時尚界「末代帝王」致哀。...

俄中高層級大型合作案 預計今年首度公開「史達林與毛澤東通信」

俄媒報導，俄羅斯聯邦檔案署長阿爾提佐夫19日表示，俄羅斯與中國的檔案學家正推動一項高層級大型合作方案，預定今年內將首度公...

不是越大包越划算 外媒點名好市多9類地雷商品

不少消費者到好市多採購時，容易被「大包裝＋低單價」吸引，認為一次買多更划算，但美國財經網站指出，若家庭人口不多或保存條件有限，部分商品反而容易因放到過期或變質而造成浪費，等同「花錢買報廢品」。

