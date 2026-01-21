義資深時尚記者談范倫鐵諾：親和近乎靦腆

快訊

中央社／ 羅馬20日專電

義大利「時尚帝王」范倫鐵諾19日辭世，曾數十次近身採訪這位大師的資深記者卡齊揚第回憶，范倫鐵諾態度親和、近乎靦腆，不像許多設計師氣勢咄咄逼人。她也感慨當前時尚界愈來愈商業化，「恐再難看見這樣具有獨特性的偉大人物」。

卡齊揚第（Paola Cacianti）長期擔任義大利國家電視台（Rai）時尚路線記者與節目主持人，她今天接受中央社專訪表示，她從1990年代就開始採訪范倫鐵諾（Valentino Garavani），每年在米蘭、巴黎等時尚秀都有機會與他近身接觸，她對這位大師低調謙和的個性印象深刻。

「范倫鐵諾個性非常紳士、沉穩，不是愛炫耀作秀的人。」卡齊揚第形容，「范倫鐵諾待人總是彬彬有禮、和藹可親，近乎到了靦腆的程度。」

卡齊揚第說，范倫鐵諾很關懷身邊的人，充滿父愛，因此許多頂尖模特兒都與范倫鐵諾建立深厚情誼，包括超級名模克勞蒂亞雪佛（Claudia Schiffer）、英國「黑珍珠」娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）、義大利超模波斯克諾（Mariacarla Boscono）等。

談到范倫鐵諾的設計特色，卡齊揚第認為精髓在於完美掌握「女性特質」（femininity），「女性特質聽來包羅萬象，但范倫鐵諾設計時展現了對女性的敬意，因此能達到一種恰到好處的平衡。」

卡齊揚第說，時尚業追求創新，有時設計會走向怪誕、荒謬，但范倫鐵諾一直把尺度抓得很好，「我認為關鍵就是他堅持頌揚女性特質的優雅，他尊重女性的身體與形象，這就是他的祕訣。」

卡齊揚第表示，幾年前有份跨國調查顯示，全球女性若要選擇一套夢想中的晚禮服，最多人票選范倫鐵諾的設計，他打造的時尚王國就像童話故事，「根據我對范倫鐵諾的了解，我相信他本人也想生活在另一個時代，有著城堡、貴族與源源不絕的盛大派對。」

「范倫鐵諾的私生活即是如此，不僅奢華，他更渴望追求充滿魅力的美麗人生，他源於此種動力的創作征服了所有人。」卡齊揚第表示，范倫鐵諾也熱愛藝術，家中收藏許多偉大作品。

義大利另一位時尚大師亞曼尼（Giorgio Armani）去年9月辭世，卡齊揚第感慨，義大利時尚界黃金年代的設計師幾乎已全數凋零，僅剩下高齡超過90歲的安娜凡迪（Anna Fendi），「我們可以說，一個時代已經徹底地結束了。」

展望未來義大利時尚業，卡齊揚第坦言，不幸的是，當代時尚業是由財務金融主導，現在都是大型集團，設計師也會根據「市場趨勢」改變風格，「我們恐怕再難見到這種偉大又風格獨具的設計大師了」。

