日本迎接入冬最強寒流 大雪與嚴寒氣溫持續至25日

中央社／ 東京21日專電

日本氣象協會指出，日本列島今天起將迎來這個冬季至今最強的寒流，且寒氣預計將一路停留至25日，影響時間為今季最長。日本海側不僅山區，連平地也可能出現大雪；就連平時較少降雪的太平洋側，也有可能出現積雪，民眾近期赴日旅遊需要特別留意。

根據日本氣象協會，21日起，日本附近將形成強烈的冬季型氣壓配置。一般而言，平地降雪的指標，為上空約1500公尺處的氣溫降至攝氏負6度，但預測顯示，這次覆蓋本州地區的是更加強烈的寒氣。

此外，這次寒流不僅「最強」，另一大特徵是「持續時間長」。強烈寒氣將在強弱變化中，長時間滯留至25日，導致大雪、暴風及嚴寒天氣可能延續多日，對民眾生活與交通造成長期影響。

報導稱，日本這波入冬最強、最長寒流可能引發以下現象，首先是日本海側的山區與平地，積雪量都將明顯增加；即使是平時降雪不多的太平洋側，也可能出現積雪或大雪。此外，北陸至山陰地區，受「日本海極地氣團輻合帶」（JPCZ）影響，可能出現短時間內降雪急遽增強。

24小時降雪量預測方面，從21日傍晚6時至22日傍晚6時，預計東北與北陸地區積雪約100公分；22日傍晚6時至23日傍晚6時，北陸地區可能在24小時內積雪多達130公分。

24小時積雪超過100公分，即便在多雪地區也屬相當罕見，恐對交通運輸與日常生活造成重大衝擊。

道路方面，可能發生車輛打滑事故、車輛拋錨，甚至因積雪壓倒樹木而封路的情況。相關單位呼籲民眾非必要、非緊急情況，應該避免外出；如果必須外出，務必更換冬季輪胎或加裝雪鏈，並準備鏟雪工具、簡易廁所等應急用品。

此外，部分道路可能會採取預防性封閉措施，建議隨時確認最新道路資訊，並事先規劃替代路線。

除了降雪，日本各地也將持續出現強風，部分地區可能因暴風雪導致能見度不佳。航空、船舶恐出現停飛、停航，鐵路與公車等大眾運輸也可能發生停駛或誤點，提醒民眾密切留意最新交通資訊。

日本 降雪 寒流

