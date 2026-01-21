2025年全球觀光人次創新高 旅客最愛去歐洲

中央社／ 馬德里20日綜合外電報導

聯合國世界觀光組織今天表示，儘管前往北美洲地區的觀光人次下滑，2025年全球觀光人次仍多達15.2億，創下新高之外，也比2024年成長4%，其中最熱門的觀光地區為歐洲。

法新社報導，總部位在西班牙馬德里的聯合國世界觀光組織（The World Tourism Organization, UNTourism）指出，2025年前往北美洲的觀光人次減少1.4%，降至1億3540萬。該組織表示，「部分原因在於美國表現欠佳」。

不過，這個組織未在報告中列出到訪美國的具體人數，也未說明該國表現不佳的細節。

而上述現象也正逢美國總統川普（Donald Trump）揚言併吞加拿大與格陵蘭，讓部分潛在旅客卻步。川普政府也已強化入境審查，作為大規模打擊移民的一環，並已宣布計劃要求外國遊客揭露其社群媒體紀錄。

從地區來看，歐洲是最受歡迎的旅遊區域，在2025年接待共7億9300萬人次的國際旅客，較2024年增加4%，也比疫情前的2019年高出6%。

2025年到訪非洲的旅客人次達8100萬，成長8%，其中北非國家摩洛哥與突尼西亞表現尤其亮眼；亞太地區的國際旅客人次在2025年成長6%，達到3億3100萬人次，約恢復到疫情前水準的91%。

旅客人次增加部分歸因於國際航空運能提升、多國推動簽證便利化，以及主要旅遊市場的強勁需求。

收入部分，2025年全球旅遊收入達到1.9兆美元，較2024年成長5%。

世界觀光組織秘書長諾瓦伊斯（Shaikha Alnuwais）在聲明中表示，「儘管旅遊服務通膨居高不下，加上地緣政治緊張帶來不確定性，2025年全年的旅遊需求仍維持在高檔。我們預期這股正向趨勢將延續到2026年。」

世界觀光組織也預測，2026年在義大利舉行的冬季奧運，以及由美國、加拿大與墨西哥共同主辦的世界盃足球賽，將有助於帶動國際旅遊。

美國 疫情

延伸閱讀

加拿大擬派兵格陵蘭軍演 德國1動作引發「北約團結」質疑

加拿大總理結束訪華不到2天 大陸就買了6萬噸油菜籽

美國歐洲明日磋商！川普：與北約秘書長通話 對格陵蘭「沒回頭路」

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

相關新聞

俄中高層級大型合作案 預計今年首度公開「史達林與毛澤東通信」

俄媒報導，俄羅斯聯邦檔案署長阿爾提佐夫19日表示，俄羅斯與中國的檔案學家正推動一項高層級大型合作方案，預定今年內將首度公...

離婚請三思？韓國定「離婚熟慮期」先教育夫妻

南韓於2008年將《民法》第836-2條加入「離婚熟慮期」條款，適用於協議離婚意向向法院確認的階段。具體來說，夫妻申請法院確認離婚意願前，必須先經過一定期限：若有未成年子女，等待3個月；若無子女，等待1個月。在此期間，法院會與雙方協商子女監護與撫養問題，並要求雙方提交親職計畫；若計畫內容不符合子女最佳利益，法院可要求修改，甚至拒絕確認離婚意向。

不是越大包越划算 外媒點名好市多9類地雷商品

不少消費者到好市多採購時，容易被「大包裝＋低單價」吸引，認為一次買多更划算，但美國財經網站指出，若家庭人口不多或保存條件有限，部分商品反而容易因放到過期或變質而造成浪費，等同「花錢買報廢品」。

「高級訂製服最後一位皇帝」義大利時尚大師范倫鐵諾93歲逝

義大利時裝設計大師范倫鐵諾(Valentino Garavani)基金會19日表示，范倫鐵諾在羅馬寓所與世長辭，享壽93...

智利南部野火延燒兩天 至少18死、5萬人緊急撤離

智利當局18日表示，在強風與高溫助長下，距離首都聖地牙哥(Santiago)約500公里的努布雷(Nuble)與比歐比歐...

兩天內傳4起鯊魚攻擊 澳洲關閉雪梨等東岸海灘

由於連日大雨使得海水變得混濁，更容易吸引鯊魚聚集，澳洲今天發生兩天來的第4起鯊魚攻擊事件，導致包括雪梨在內的東岸沿岸數十...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。