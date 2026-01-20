快訊

美最高法院 20日未宣判川普關稅案

北極冷空氣外流寒流橫掃亞洲 俄遠東地區60年最大暴雪

中央社／ 中央社

俄羅斯遠東地區遭遇60年來最嚴重降雪，今天積雪已達數公尺高。一波寒流橫掃亞洲，導致中國上海罕見降雪，日本西北部航班停飛。

路透社報導，這波寒流導致區域內各地交通大亂，中國多處道路封閉、日本旅客滯留機場，而俄羅斯遠東地區（Russian Far East）則陷入局部癱瘓。

科學家表示，這次天氣異常與來自北極的冷空氣有關，除了同時影響俄羅斯東部和亞洲地區，另外一波則影響東歐。

氣候科學家、世界氣候歸因組織（World WeatherAttribution）極端天氣研究員基平（TheodoreKeeping）表示：「這次是因為噴射氣流波動，導致兩股來自北極的冷空氣同時南下。」他指的是決定天氣模式的高層大氣環流。

他指出：「盤踞北極上空的巨大冷氣團北極渦旋目前相對較弱，這讓噴射氣流不那麼強烈，進而導致冷空氣從北極南下。」

●俄羅斯遠東巨大雪堆

根據氣象監測站資料，堪察加半島（KamchatkaPeninsula）部分地區繼去年12月3.7公尺高積雪之後，本月上半月又降下超過2公尺高的雪，巨大雪堆擋住建築物出入口，車輛為之埋沒。

堪察加半島首府彼得羅巴甫洛夫斯克—堪察加市（Petropavlovsk-Kamchatsky）有民眾被拍到行走在交通號誌燈號旁的雪堆上，還有人從高高的雪堆上跳下嬉戲。

居住距莫斯科約6800公里處的當地居民形容積雪「就像沙丘一樣」。

●上海罕見飄雪

同一波冷氣團南下中國，為金融重鎮上海帶來難得一見降雪。官方警告嚴寒天氣將持續至少3天。上海上次出現大雪是在2018年1月。

然而僅一週前，上海還迎來攝氏20度的少見暖冬天氣，形成強烈對比。據當地媒體報導，桂花樹甚至因此提早開花。

中國官媒報導，包括江西、貴州等長江和淮河以南省分氣溫也驟降。浙江新聞報導，貴州當地預計將降溫10到14度。

中央電視台報導，隨著冰凍天氣蔓延，當局關閉山西、內蒙古、黑龍江在內12省部分主要道路。

●日本發布旅遊警報

強風與大雪打亂日本西北沿岸交通，數十航班取消，正值滑雪旺季的旅遊區也受到影響。

日本氣象廳警告，北部和西部地區21日至25日間將持續大雪，敦促民眾非必要勿外出。

全日空（ANA）取消56班次、影響約3900名旅客；日本航空（Japan Airlines）取消37班次、影響2213人。全日空航班取消幾乎全部集中在北海道札幌（Sapporo）新千歲機場。

日本 上海

延伸閱讀

冷空氣「傾瀉而下」往南推進 愈晚愈冷 風寒感受加劇

今「大寒」強烈冷氣團襲北台灣 中南部入夜有感大降溫 未達寒流原因曝

今年冬天最強寒流報到 日氣象廳警告大雪恐降5天

冷空氣正南下...南港公園梅花開了 把握最佳賞花期  

相關新聞

俄中高層級大型合作案 預計今年首度公開「史達林與毛澤東通信」

俄媒報導，俄羅斯聯邦檔案署長阿爾提佐夫19日表示，俄羅斯與中國的檔案學家正推動一項高層級大型合作方案，預定今年內將首度公...

離婚請三思？韓國定「離婚熟慮期」先教育夫妻

南韓於2008年將《民法》第836-2條加入「離婚熟慮期」條款，適用於協議離婚意向向法院確認的階段。具體來說，夫妻申請法院確認離婚意願前，必須先經過一定期限：若有未成年子女，等待3個月；若無子女，等待1個月。在此期間，法院會與雙方協商子女監護與撫養問題，並要求雙方提交親職計畫；若計畫內容不符合子女最佳利益，法院可要求修改，甚至拒絕確認離婚意向。

不是越大包越划算 外媒點名好市多9類地雷商品

不少消費者到好市多採購時，容易被「大包裝＋低單價」吸引，認為一次買多更划算，但美國財經網站指出，若家庭人口不多或保存條件有限，部分商品反而容易因放到過期或變質而造成浪費，等同「花錢買報廢品」。

「高級訂製服最後一位皇帝」義大利時尚大師范倫鐵諾93歲逝

義大利時裝設計大師范倫鐵諾(Valentino Garavani)基金會19日表示，范倫鐵諾在羅馬寓所與世長辭，享壽93...

智利南部野火延燒兩天 至少18死、5萬人緊急撤離

智利當局18日表示，在強風與高溫助長下，距離首都聖地牙哥(Santiago)約500公里的努布雷(Nuble)與比歐比歐...

兩天內傳4起鯊魚攻擊 澳洲關閉雪梨等東岸海灘

由於連日大雨使得海水變得混濁，更容易吸引鯊魚聚集，澳洲今天發生兩天來的第4起鯊魚攻擊事件，導致包括雪梨在內的東岸沿岸數十...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。