義「時尚帝王」范倫鐵諾辭世 享壽93歲 經典紅禮服征服好萊塢天后巨星

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
義大利時裝大師范倫鐵諾19日辭世，全義向這位時尚界「末代帝王」致哀。（美聯社）
義大利時裝大師范倫鐵諾（Valentino Garavani）19日辭世，享壽93歲，全義向這位時尚界「末代帝王」致哀。他著名的「范倫鐵諾紅」禮服，定義了許多女星最風華絕代的登台時刻，他畢生追求精緻奢華之美，也被視為義大利「美麗人生」最佳寫照。

義國總理梅洛尼發文悼念，讚譽范倫鐵諾是義大利高級時裝永恆象徵，「義大利失去一位傳奇人物」。義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）也推崇范倫鐵諾勇於打破慣例。

范倫鐵諾出生於1932年，他病逝於羅馬家中，。他一生以時尚為職志，在1950年代前往巴黎學習高級訂製服裝，回義大利後，遇見相守終身的同志伴侶賈梅蒂（Giancarlo Giammetti），兩人共同創業，寫下愛情與事業佳話。

根據資料，范倫鐵諾設計的服裝鮮豔卻不俗氣，尤以融合一絲橘色的「范倫鐵諾紅」蔚為經典。他相信紅色最能映襯女性膚色，這個理論獲得許多女星認同，至少曾有八位奧斯卡最佳女主角穿著范倫鐵諾的禮服上台領獎。

范倫鐵諾的設計征服許多天后級巨星，包括已故的「玉婆」伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）；蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）更從不諱言是「鐵粉」，她1991年參加奧斯卡典禮領取終身成就獎，穿的就是一襲豔驚四座的范倫鐵諾禮服。

此外，范倫鐵諾的魅力也延續吸引好萊塢中生代、新生代女星。導演提諾爾（Matt Tyrnauer）2008年曾拍攝紀錄片「末代皇帝范倫鐵諾」。其中許多大咖明星，諸如葛妮絲派特羅（Gwyneth Paltrow）、安海瑟薇（Anne Hathaway）等，都對范倫鐵諾推崇備至。

范倫鐵諾不僅與電影圈交情深厚，自身也曾在電影「穿著Prada的惡魔」當中客串演出。

其設計還風靡歐洲皇室圈，荷蘭、瑞典等多國王室婚禮慶典，都曾委請范倫鐵諾設計婚紗或禮服。

義大利 設計 女星

