雪梨海灘血案後 澳洲通過新法加強打擊仇恨犯罪與槍枝

一對槍手父子去年12月在澳洲雪梨邦代海灘的猶太節日「光明節」慶祝活動上開槍，導致15人喪命後，澳洲國會今天通過更嚴格的仇恨犯罪及槍枝管制法律。

法新社報導，澳洲國會兩院議員針對相關立法投下贊成票，以因應去年12月14日發生在雪梨知名景點邦代海灘（Bondi Beach）的槍擊案。

槍手阿克拉姆（Sajid Akram）與兒子納維德（Naveed Akram）涉嫌攻擊猶太光明節（Hanukkah）慶祝活動，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊案。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在國會眾議院表示：「恐怖分子不僅心懷仇恨，手中還握有威力強大的步槍。」

艾班尼斯說道：「我們正針對這兩個方面採取行動－打擊反猶太主義、打擊仇恨，並讓危險槍枝遠離街頭。」

澳洲國會就仇恨言論及槍枝管制的法律改革分別進行表決。

仇恨言論相關新法將對試圖散播仇恨、極端言論或宣揚暴力的人加重法律責任與刑罰。

違法者若為布道者、其他領袖人物或試圖灌輸孩童激進想法的成人，新法將加重懲處。

新法同時建立框架，讓特定組織能列為遭到禁止的仇恨團體。

此外，新法也讓涉嫌從事恐怖活動或因種族、膚色、出身而鼓吹仇恨者更容易被拒發或撤銷簽證。

在槍枝部分，澳洲將制定全國槍枝回購機制、加強武器進口規範，並擴大槍枝許可的背景查核作業，納入情報單位意見。

根據澳洲政府，目前全國槍枝數量達到創下新高的410萬枝。

不過，也有人批評仇恨言論相關立法過於倉促。

澳洲參議員暨澳洲綠黨（Australian Greens）黨魁華特斯（Larissa Waters）指出，新法恐造成「嚴重意外後果」，包括限制人民的言論自由。

她並呼籲反制仇恨言論的保護範圍擴及其他群體，包含因自身性傾向或身心障礙而成為攻擊目標的人士。