南部非洲洪災逾200死 莫三比克發布紅色警戒

南部非洲多國連續數週暴雨，引發大規模洪災，造成超過200人死亡，數十萬人受災，數萬棟房屋損毀。莫三比克已發布紅色警戒，南非則宣布進入國家災難狀態。

南部非洲包括莫三比克、南非、辛巴威、馬拉威、尚比亞和馬達加斯加等6國，從去年底開始，已連續數週暴雨，造成大規模洪災。根據德國之聲（Deutsche Welle）報導，目前已有超過200人喪生，數十萬人受影響。

莫三比克是這次受災最嚴重的國家，南非電視台eNCA於20日報導，目前當地已有超過110人死亡。莫國政府已發布紅色警戒。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）經理佛勒（Rachel Fowler）接受路透社採訪表示，目前當地已有超過62萬人受影響，逾7萬2千棟房屋受損，道路、橋梁、醫療院所遭到損毀。目前死傷人數仍持續增加。

南非政府也於18日宣布進入國家災難狀態。據當地電視台eNCA報導，目前已有38人死亡，數千棟房屋損毀。

南非著名觀光景點克魯格國家公園（Kruger NationalPark）在關閉數日、疏散600名遊客後，已於19日宣布重新開放部分地區供1日遊。

半島電視台（Al-Jazeera）報導，辛巴威政府表示，目前已有超過70人死亡，逾1000棟房屋損毀。學校、道路、橋梁遭洪水沖刷破壞。

加拿大電視台新聞網（CTV News）報導，馬達加斯加、尚比亞、馬拉威也出現暴雨，造成災情，馬達加斯加有11人死亡。

據德國之聲報導，世界銀行（World Bank）報告顯示，1980至2022年間，莫三比克遭遇28次颶風、20次洪災、15次乾旱。東南部非洲受氣候變遷影響，洪災日益頻繁且愈發嚴重。