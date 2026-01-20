德國全境出現罕見極光 網友驚嘆：天空在跳舞

快訊

中央社／ 柏林20日專電

德國昨夜出現罕見極光，北至漢堡港口、南至巴伐利亞與阿爾卑斯山區，皆有民眾目擊夜空泛起粉紅、紫色與綠色光芒，不少人驚呼彷彿「天空在跳舞」，相關照片迅速在社群平台流傳。

德國氣象局（DWD）指出，此次極光現象與太陽日前發生強烈噴發有關，屬於地磁太陽風暴，這次強度已達5級制中的第2高等級強烈磁暴G4，屬於近年來罕見的高強度地磁事件。

為何會產生極光，德國氣象局說明，太陽噴發釋放大量帶電粒子，形成離子雲高速朝地球方向移動，粒子流抵達地球並與磁場及高層大氣中的氣體作用，不同氣體在受激發後會釋放出不同顏色的光，形成夜空中可見的多彩光帶，便是極光。

德國氣象局表示，極光現象多出現在高緯度地區，如冰島、北美或極圈附近，僅在太陽風暴特別強烈時，才會向南擴展至中歐地區。能在德國大範圍清楚觀測到如此明顯的極光屬罕見事件，往往數十年才會出現一次。

面對平日難見的天文奇景，不少德國民眾紛紛拿出手機拍下天空，上傳到社群媒體。有網友說：「沒想到在自己家的陽台就能看到極光！」也有網友笑稱：「不用去北歐追極光了，現在是極光到德國來追我。」更多人則是驚嘆極光的美麗，彷彿天空跳起了舞。

中央社記者在柏林市中心肉眼觀察，受到光害影響，天空所見僅為淡色光暈，但透過手機夜間拍攝模式，能看見夜空呈現和日常不同的紅、綠、深紫等色彩。

根據德國氣象局資訊，今明兩晚德國民眾仍有機會欣賞到極光。社交媒體上，不少網友與媒體分享極光美照洗版，也跳出不少台灣社群訊息，大家呼朋喚友、爭相走告，「鄉親們，快打開窗，一起來看極光！」

