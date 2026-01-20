敘利亞IS囚犯爆大規模越獄 庫德族媒體：1500人逃脫

快訊

中央社／ 開羅20日綜合外電報導

敘利亞東部城市沙達迪的一處監獄發生越獄事件，越獄者為在押的激進組織「伊斯蘭國」（IS）成員。敘利亞內政部聲稱約120人逃脫，但庫德族媒體報導，逃亡人數高達1500人。

路透社報導，庫德族網站Rudaw報導，庫德族領導的敘利亞民主力量（SDF）發言人夏米（FarhadShami）指出，大約有1500名伊斯蘭國囚犯在逃。

敘利亞內政部表示，在越獄事件發生後，敘利亞軍隊和內政部特種部隊進入沙達迪（Shaddadi），安全部隊在對城鎮及周邊地區展開搜捕和清剿行動後，已抓回81名逃犯，並繼續努力逮捕其餘在逃囚犯。

稍早時，敘利亞軍方表示，「許多」伊斯蘭國激進分子從一個由敘利亞民主力量控制的監獄逃脫，並指責敘利亞民主力量將他們釋放。

在與政府軍戰鬥數日後，敘利亞民主力量18日同意從拉卡（Raqqa）和代爾祖爾（Deir al-Zor）2個以阿拉伯人為主的省份撤出。這2個省份多年來一直由敘利亞民主力量控制，同時也是敘利亞主要油田所在地。

