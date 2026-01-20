敘利亞IS囚犯爆大規模越獄 庫德族媒體：1500人逃脫
敘利亞東部城市沙達迪的一處監獄發生越獄事件，越獄者為在押的激進組織「伊斯蘭國」（IS）成員。敘利亞內政部聲稱約120人逃脫，但庫德族媒體報導，逃亡人數高達1500人。
路透社報導，庫德族網站Rudaw報導，庫德族領導的敘利亞民主力量（SDF）發言人夏米（FarhadShami）指出，大約有1500名伊斯蘭國囚犯在逃。
敘利亞內政部表示，在越獄事件發生後，敘利亞軍隊和內政部特種部隊進入沙達迪（Shaddadi），安全部隊在對城鎮及周邊地區展開搜捕和清剿行動後，已抓回81名逃犯，並繼續努力逮捕其餘在逃囚犯。
稍早時，敘利亞軍方表示，「許多」伊斯蘭國激進分子從一個由敘利亞民主力量控制的監獄逃脫，並指責敘利亞民主力量將他們釋放。
在與政府軍戰鬥數日後，敘利亞民主力量18日同意從拉卡（Raqqa）和代爾祖爾（Deir al-Zor）2個以阿拉伯人為主的省份撤出。這2個省份多年來一直由敘利亞民主力量控制，同時也是敘利亞主要油田所在地。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言