黑幫暴力9警罹難 瓜地馬拉緊急狀態首日街頭冷清

中央社／ 瓜地馬拉市19日綜合外電報導

瓜地馬拉首都瓜地馬拉市街頭今天冷冷清清，社會瀰漫著憤怒與恐懼，這是政府因9名警察遭殺害及多所監獄發生暴動後，宣布為期30天緊急狀態的首日。

法新社報導，瓜地馬拉這波動盪始於17日，3所監獄的收容人挾持45名獄警與1名精神科醫師為人質，要求將幫派頭目從最高設防監獄移往管理較寬鬆的監獄。

警方與軍方在18日突襲3所監獄，重新奪回控制權。不過，惡名昭彰的「18街幫」（Barrio 18）疑似成員，在暴動平息後，向警方發動一連串攻擊，造成當天有8名員警喪生，第9名則於今天傷重不治。

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）因這波震驚全國的暴力事件，昨天宣布進入為期30天的緊急狀態。

他今天在內政部主持殉職警員的追悼儀式。

瓜地馬拉市（Guatemala City）的街道幾乎空無一人，私立學校、法院與大學皆未開放。

1名坐在瓜地馬拉市歷史中心長椅上的80多歲民眾向法新社表示，剷除犯罪集團唯一的方法就是「燒死他們」。

他還呼籲瓜地馬拉政府效法鄰國薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）鐵腕治安政策。

布格磊在打擊幫派的行動中，以未經起訴羈押數萬名男子，使薩爾瓦多謀殺率大幅下降，但也引發人權爭議。

離婚請三思？韓國定「離婚熟慮期」先教育夫妻

南韓於2008年將《民法》第836-2條加入「離婚熟慮期」條款，適用於協議離婚意向向法院確認的階段。具體來說，夫妻申請法院確認離婚意願前，必須先經過一定期限：若有未成年子女，等待3個月；若無子女，等待1個月。在此期間，法院會與雙方協商子女監護與撫養問題，並要求雙方提交親職計畫；若計畫內容不符合子女最佳利益，法院可要求修改，甚至拒絕確認離婚意向。

不是越大包越划算 外媒點名好市多9類地雷商品

不少消費者到好市多採購時，容易被「大包裝＋低單價」吸引，認為一次買多更划算，但美國財經網站指出，若家庭人口不多或保存條件有限，部分商品反而容易因放到過期或變質而造成浪費，等同「花錢買報廢品」。

「高級訂製服最後一位皇帝」義大利時尚大師范倫鐵諾93歲逝

義大利時裝設計大師范倫鐵諾(Valentino Garavani)基金會19日表示，范倫鐵諾在羅馬寓所與世長辭，享壽93...

智利南部野火延燒兩天 至少18死、5萬人緊急撤離

智利當局18日表示，在強風與高溫助長下，距離首都聖地牙哥(Santiago)約500公里的努布雷(Nuble)與比歐比歐...

兩天內傳4起鯊魚攻擊 澳洲關閉雪梨等東岸海灘

由於連日大雨使得海水變得混濁，更容易吸引鯊魚聚集，澳洲今天發生兩天來的第4起鯊魚攻擊事件，導致包括雪梨在內的東岸沿岸數十...

日本2025年旅客數破4千萬創新高 中國客12月大減45%

日本國土交通大臣金子恭之今天召開記者會表示，2025年訪日外國旅客人數估計達到4270萬人次，超過2024年的3687萬...

